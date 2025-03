Le Real Madrid s’enflamme pour deux cracks espagnols, l’étrange situation de Gavi avec le FC Barcelone

Deux Espagnols dans le viseur du Real Madrid

Chez AS, on révèle que Huijsen et Zubimendi sont dans le viseur du Real Madrid. Le club madrilène suit de près les deux joueurs après leurs performances remarquées avec l’Espagne à Rotterdam. C’est le joueur que chaque entraîneur aimerait avoir », avait déclaré Xabi Alonso à propos de Zubimendi, son ancien joueur dans la réserve de la Real Sociedad. De son côté, Huijsen, « jeune et prometteur », correspond parfaitement à la politique de recrutement madrilène. Madrid devra cependant composer avec la concurrence d’Arsenal pour Zubimendi et une clause de 50M€ pour Huijsen.

La situation de Gavi interpelle

« Mystère Gavi », titre Marca. Après un retour en force en début d’année, Gavi a subitement disparu du onze de départ, suscitant des interrogations. Flick assure que « c’est l’un des meilleurs joueurs », évoquant une gestion prudente après sa grave blessure. De son côté, Gavi balaie les rumeurs : « j’ai signé cinq ans au Barça et je vais les remplir ». Malgré tout, sa faible présence en club lui a coûté une place en sélection, une situation qui intrigue.

Kylian Mbappé en panne

Dans L’Equipe, on parle de Kylian Mbappé, « un cycle à briser ». Le Madrilène n’a plus marqué avec les Bleus depuis 6 matches, ce qui lui est déjà arrivé par le passé. Mais il n’a pas connu plus longue série. Son dernier but remonte à juin 2024 contre la Pologne. Il reste tout de même investi dans le jeu et impliqué dans le vestiaire depuis son retour en sélection. Chez AS, on écrit que Mbappe ressemble à un autre. L’attaquant du Real Madrid a été très actif contre la Croatie, mais n’a pas trouvé le chemin des filets, voyant ses tirs repoussés par un Livakovic en état de grâce. Avec seulement deux buts en 13 matchs, il traverse une période compliquée en sélection. Demain, à Saint-Denis, il devra se montrer plus décisif pour relancer les Bleus.