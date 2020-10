L'analyse sans concession de Pep Guardiola et Riyad Mahrez sur l'OM et André Villas-Boas

L'Olympique de Marseille est attendu au tournant ce mardi (21h, à suivre en direct sur Foot Mercato). Sur leur pelouse, les hommes d'André Villas-Boas défient Manchester City. Un gros poisson donc, pour un match que les Phocéens se doivent de gagner sous peine de, déjà, mettre en péril leurs options de qualification pour le prochain tour. L'OM, et plus particulièrement ses cadres, devront donc être au niveau face à une équipe mancunienne certes bien supérieure individuellement, mais pas toujours sereine ces dernières semaines, à l'image de son match nul face à West Ham ce week-end (1-1).

Et Pep Guardiola et Riyad Mahrez étaient présents en conférence de presse à la veille de ce duel passionnant. Ils ont tout deux livré leur analyse sur l'équipe d'AVB. « On sait qu'ils ont une bonne attaque. On va tenter de défendre du mieux possible pour ne pas concéder de but, c'est la chose la plus importante pour nous demain. Pour être honnête, je n'ai pas tant suivi l'OM que ça dernièrement donc ça va être difficile de donner une opinion, mais perdre le premier match de veut rien dire, ça fait partie du parcours. Ils essayent d'aller de l'avant maintenant et prendre des points pour faire le meilleur parcours possible », a d'abord lancé l'Algérien.

Pep Guardiola a encensé Villas-Boas

C'était ensuite au tour du Catalan de s'exprimer, et forcément, il a mieux étudié l'équipe de Ligue 1 que son joueur : « ils ont un bon guide avec Villas-Boas, Payet est un joueur important, comme Thauvin, Benedetto a de l’expérience. Physiquement ils sont forts au milieu, ils sont bien organisés. Ils lisent bien les espaces, ils sont très bons sur les coups de pied arrêtés. Il faudra trouver un moyen de contrôler le match ».

Plus tôt dans la journée, l'entraîneur marseillais avait encensé le Catalan, et ce dernier lui a renvoyé la balle devant les journaliste. « Je l'ai suivi à Porto où il a fait un travail fantastique. On n'a pas trop été en contact depuis mais il connaît parfaitement la Premier League, c'est un entraîneur jeune mais expérimenté qui a eu du succès et fait du bon boulot à Marseille. [...] Je pense qu'il fait du bon travail à l'OM. J'ai envie de le saluer demain », a lâché l'ancien du Barça. Le duel tactique entre les deux hommes promet !