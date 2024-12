Gianluigi Donnarumma ouvre la porte à un départ, la Coupe du Monde des Clubs divise l’Europe

Retour au bercail pour Donnarumma ?

En Italie, on s’inquiète pour le capitaine de la sélection Donnarumma. Le Corriere dello Sport parle de l’affront de Luis Enrique envers son portier. Autant en privé que publiquement, le joueur ne fait plus l’unanimité dans l’esprit de l’entraîneur du PSG, on l’a vu avec les titularisations de Safonov récemment. Donnarumma n’est pas rassurant non plus, il faut le dire, avec 5 buts encaissés sur les 7 dernières frappes cadrées. Cette confiance brisée se matérialise avec son contrat. Alors que tout portait à croire qu’il allait prolonger, les négociations sont aujourd’hui au point mort. Pour rappel, son contrat court jusqu’en 2026. Luis Enrique a indiqué qu’il veut un gardien qui sait utiliser ses pieds, ce qui n’est pas le cas de l’Italien. Pour le journal, son traitement reçu pourrait le pousser à s’en aller l’été prochain.

La Coupe du monde des clubs fait débat

Jour de tirage au sort pour la Coupe du Monde des Clubs qui fait peau neuve avec désormais 32 équipes engagées au lieu de 7. Pour L’Équipe, aucun doute, c’est la coupe de trop. Cette compétition à rallonge s’inscrit dans un calendrier déjà surchargé et dans une période où les acteurs, de joueurs à entraîneurs manifestent de plus en plus leur mécontentement. Le Parisien souligne que la Coupe du Monde des Clubs n’a pas que des ennemis avec l’exemple du PSG et ses dirigeants, favorables à la compétition. Chez nos voisins, les avis sont partagés au sujet de cette compétition. En Espagne, on parle déjà du plus beau spectacle du monde. En Italie, cette compétition est vue d’un bon œil, les médias sont intrigués par cette formule et les possibles affrontements entre continents.

Ça bouge à la Juventus

La Juventus va offrir à Thiaggo Motta un premier cadeau de Noël comme le rapporte la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. La Vieille Dame est convaincue par la qualité de Francisco Conceição, prêté par le FC Porto. Ce qui devait être simplement une courte pige va se transformer en relation sérieuse. Le board turinois va dépenser près de 37 M€ au total pour s’attacher définitivement ses services. L’officialisation devrait intervenir avant 2025. En 13 rencontres toutes compétitions confondues, le jeune attaquant de 21 ans totalise 2 buts et 5 passes décisives.