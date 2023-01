La prolongation de Didier Deschamps chamboule les plans de Zinedine Zidane !

La suite après cette publicité

Le dindon de la farce. Voilà comment qualifier Zinedine Zidane à l’heure actuelle. Sans club depuis l’été 2021 et son nouveau départ du Real Madrid (2016-2018 puis 2019-2021), l’entraîneur de 50 ans attendait sagement son tour pour prendre les rênes de l’équipe de France après Didier Deschamps. Mais le sélectionneur des Bleus a emmené sa troupe en finale de la Coupe du Monde 2022, au Qatar, ce qui a notamment conduit à sa prolongation jusqu’en juin 2026 avec la Fédération française de football. Un scénario contraire aux ambitions de ZZ, qui va donc devoir encore plus attendre avant d’enfiler le costume de patron du groupe France.

Toute la planète foot a les yeux rivés sur Zinedine Zidane

Comment Zidane vit-il cette situation ? Comment va-t-il réagir ? De quoi son avenir sera maintenant fait ? Telles sont les questions que se posent désormais le grand public au sujet de leur héros national de 1998. Et elles sont légitimes, car le temps sans entraîner commence à se faire long pour l’ancien élégant milieu de terrain offensif. D’autant plus qu’il a refusé de nombreuses propositions de clubs, comme le PSG et Manchester United, afin de rester disponible pour l’équipe de France. Une chose est sûre : Zinedine Zidane entraînera à nouveau en 2023. C’est en tout cas ce qu’affirme Defensa Central.

D’après le média madrilène, le principal concerné est désormais prêt à écouter sérieusement chaque offre se présentant à lui. Cela tombe bien, un coach de son calibre, ayant notamment remporté 3 fois la Ligue des Champions avec les Merengues et disponible sur le marché, ne laisse forcément pas de marbre. S’il est peu probable que Manchester United revienne à la charge, Erik ten Hag remontant bien la pente avec les Red Devils (même si le jeu pratiqué laisse encore les fans sur leur faim) après des débuts compliqués en Angleterre, la Juventus (3e de Serie A, avec un Maximiliano Allegri ne faisant pas l’unanimité) apparaît encore comme une destination envisageable pour lui.

Zidane sur le banc du Brésil… ou de retour au Real ?

À défaut d’avoir pu s’asseoir sur le banc de la France, Zinedine Zidane pourrait-il prendre place sur celui du Brésil ? La rumeur enfle en tout cas depuis plusieurs jours. La Fédération brésilienne (CBF) vise un entraîneur étranger doté d’une belle expérience et libre de tout contrat. Un profil matchant parfaitement avec celui de l’ancien n°5 du Real Madrid. Reste maintenant à savoir si une telle aventure pourrait l’intéresser, alors qu’au pays, on s’enthousiasme déjà à l’idée de voir un tel champion prendre la succession de Tite avec une Seleção sevrée du titre mondial depuis trop longtemps (2002).

« Le football est un sport démocratique. Tout le monde peut participer, même si la priorité sera toujours un entraîneur de ton pays, qui connaît le foot local. Mais si aujourd’hui, tu n’as pas un nom qui fait l’unanimité au Brésil, pourquoi pas regarder à l’extérieur ? […] Je vois Zidane comme l’entraîneur parfait du Brésil », militait par exemple Juninho ces dernières heures sur les ondes de RMC, alors que les journalistes salivent rien qu’à imaginer Zizou chez les Auriverde. Mais certains observateurs n’écartent pas non plus un troisième come-back à la Casa Blanca. Il se murmurait récemment que ZZ avait renoué le contact avec Florentino Pérez et qu’il aimerait bien revenir du côté du Bernabéu à l’avenir. Jamais deux sans trois ? Rien n’est impossible avec le jeune coach au palmarès déjà très bien garni.