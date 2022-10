Les Bleus enflamment l'Europe, Tottenham en pleine crise

La suite après cette publicité

Les Français de la Liga brillent de mille feux

En Espagne, Antoine Griezmann faire la Une de AS ce matin. Il faut dire que l’attaquant tricolore a particulièrement brillé hier soir avec l'Atlético de Madrid. Il a mené les Colchoneros vers la victoire grâce à un doublé (2-1). La dernière fois que Grizou a trouvé deux fois le chemin des filets en un match, c’était le 19 octobre 2021 en Ligue des Champions face à Liverpool, il y a un peu plus d’un an. Un vrai bol d’air frais pour le Français qui a même ouvert le score d’un corner direct, chapeau. En plus du côté du Betis, Fékir a lui aussi marqué. Un autre Champion du Monde 2018 a fait parler la poudre en Espagne : Ousmane Dembélé. On retrouve l’ambidextre sur la première page de tous les médias catalans ce lundi. Hier, le FC Barcelone s’est tranquillement imposé à domicile face à l'Athletic Club 4-0. Et ça, c’est surtout grâce au «festival Dembélé» pour Sport. Comme le titre Mundo Deportivo, Dembouz était vraiment en mode «rouleau compresseur» dimanche soir. Déjà, c’est lui qui a lancé le match d’un coup de casque, puis il a délivré trois passes décisives, c’est simple, il a été décisif sur tous les buts de la soirée.

Conte et Lloris dans la tourmente à Tottenham

En Angleterre, pour une fois on ne va pas parler de Cristiano Ronaldo. En revanche, on va s’intéresser au cas Hugo Lloris. Si ses coéquipiers en sélection ont brillé en Espagne, le capitaine de l’équipe de France s’est plutôt illustré par ses maladresses face à Newcastle. Le portier des Spurs a fait deux énormes bourdes qui ont permis aux Magpies de s’offrir une précieuse victoire (2-1). On peut voir sa plus grosse erreur en Une du Daily Mirror et du Daily Express. Lloris est sorti loin de son but puis a percuté Callum Wilson, le buteur s’est rapidement remis de ce choc et place rapidement un tir du gauche qui a terminé dans le but vide. Et comme on peut le lire dans The Daily Telegraph, les supporters ont hué Conte et Lloris à la mi-temps, puis à la fin du match. Arsenal aussi a eu son lot de déception. Après un gros début de saison en Premier League, Arsenal concède son premier nul de la saison sur la pelouse de Southampton (1-1) mais reste leader du classement.

L'AC Milan de retour au sommet ?

En Italie, Il Corriere Dello Sport ouvre son édition du jour sur la nouvelle victoire de Naples. Les Partenopei ont réussi à prendre le dessus sur la Roma au Stadio Olimpico (1-0). C’est Victor Osimhen qui a trouvé le chemin des filets dix minutes avant la fin de la rencontre. La sensation de ce début de saison en Serie A conforte un peu plus sa place de leader à 3 points de l’AC Milan. En parlant des Rossoneri, La Gazzetta Dello Sport a partagé une interview exclusive de Gerry Cardinale, propriétaire du club. Il assure vouloir faire entrer le club dans le top 16 européen car il mise sur une «meilleure reconnaissance» de la marque AC Milan. Pour lui, son club est «l'un des clubs les plus populaires d'Asie du Sud-Est et il possède une grande base de fans aux États-Unis, ce qui garantit des possibilités de croissance».