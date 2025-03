Serie A : Bologne enfonce l’Hellas Verone et se replace

L’Hellas Vérone s’est encore incliné face à Bologne, lors de la 28e journée de Serie A. Dans son enceinte, la formation de Zanetti a été surprise par une belle équipe de Bologne, qui a ouvert le score à la 40e minute, grâce à Jens Odgaard, bien servi par Davide Calabria. En seconde période, Nicolò Cambiaghi a doublé la mise à la 78e minute, sur une passe de Benjamín Domínguez.

La suite après cette publicité

Malgré une réduction du score par Diego Mosquera à la 80ᵉ minute, les locaux n’ont pas réussi à égaliser et enchaîne une nouvelle défaite. Ce revers laisse l’Hellas Vérone à la 14e place du classement, tandis que Bologne consolide sa 6e position avec une troisième victoire de suite et reste dans la course à l’Europe.