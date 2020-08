Séville-Inter : les compositions officielles de la finale de la Ligue Europa

Avant la finale de la Ligue des Champions prévue dimanche soir à Lisbonne, place à celle de la Ligue Europa à Cologne, entre le Séville FC et l'Inter. Une finale très ouverte entre un spécialiste de l'épreuve et un club ambitieux à la recherche d'un trophée européen dix ans après la conquête de la Ligue des Champions. L'opposition promet d'être très intéressante. Parce que les options tactiques des deux entraîneurs sont claires.

Séville

Le 4-3-3 (ou 4-5-1) de Julen Lopetegui ne bouge presque pas, avec le talentueux Bounou dans les cages et la charnière made in Ligue 1 Koundé-Diego Carlos. Sur les côtés, l'expérimenté Jesus Navas est aligné à droite et Reguilon à gauche. Dans l'entrejeu, Fernando est en sentinelle, Jordan et Banega en relayeurs. Le milieu argentin vivra son dernier match sous les couleurs du club andalou. Devant, Ocampos et Suso entourent Luuk de Jong.

Inter

Côté Inter, là aussi du classique avec le système en 3-5-2 d'Antonio Conte. Handanovic est présent dans les cages, avec Godin, De Vrij et Bastoni dans la défense à trois. Young et D'Ambrosio jouent les rôles de pistons sur les ailes. Dans l'entrejeu, on retrouve Marcelo Brozovic, entouré de Gagliardini et Barella, excellent contre le Shakhtar Donetsk. Enfin, l'efficace duo Lautaro Martinez-Lukaku emmène l'attaque intériste.

Les compositions d'équipes :

Séville FC : Bounou - Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon - Jordan, Fernando, Banega - Suso, de Jong, Ocampos

Inter : Handanovic - Godin, de Vrij, Bastoni - D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young - Lukaku, Lautaro