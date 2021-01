OL : Rudi Garcia justifie son coup de gueule sur les remplaçants

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais rayonne depuis son éclatant succès à Saint-Étienne dimanche (5-0). Plus qu'une large victoire dans le derby, cette gifle infligée au voisin stéphanois a surtout permis aux hommes de Rudi Garcia de revenir à deux longueurs du LOSC et du PSG au classement. Présent en conférence de presse ce mercredi avant la réception des Girondins de Bordeaux vendredi (21 heures), l'entraîneur lyonnais s'est expliqué sur son mécontentement envers ses remplaçants matérialisés après la rencontre face aux Verts.

Malgré la victoire dans le Forez, le technicien rhodanien avait en effet manifesté son courroux sur le sujet, en confiant qu'il n'était pas satisfait de leur attitude face à Metz (0-1). Quelques jours plus tard, le principal protagoniste préférait surtout retenir les répercussions positives de son coup de gueule. Une piqure de rappel particulièrement bien assimilé par ses troupes selon lui.

Rudi Garcia martèle l'importance des remplaçants dans une saison

« Je sais très bien qu'on finira très bien ce championnat si tout le monde est concerné, j'ai assez souligné l'apport des entrants en jeu, de manière positive, ils nous ont permis de prendre des points et gagner des matchs. Après mon dernier message peut être général, il y a eu aussi quelques attitudes à l'entraînement... C'est pour cela qu'il fallait adresser ce message, car je sais qu'on aura besoin de tout le monde pour gagner des matchs, » a ainsi décrypté Garcia. Le coach de l'OL s'est ensuite lancé dans un long monologue pour détailler sa philosophie sur le rôle d'un remplaçant au sein d'un groupe.

Et pour l'ancien entraîneur de l'OM, ce statut reste tout sauf à prendre avec des pincettes. « Je leur ai dit, ceux qui jouent moins doivent tout faire pour piquer la place de ceux qui jouent. À tout moment le remplaçant d'aujourd'hui peut être titulaire demain. Chacun doit faire un peu plus pour aider le groupe. Je rappelle que tout le Final 8 on a joué avec un milieu qui est à 70% différent maintenant. La preuve avec Thiago Mendes, il m'a poussé à le remettre dans cette équipe par ses qualités. Tout le monde a marqué des points contre Saint-Étienne. Tant mieux si c'est plus compliqué pour moi de faire des choix, » a ainsi lâché Rudi Garcia. Pas de doute, pour atteindre ses objectifs, l'Olympique Lyonnais devra s'appuyer sur l'ensemble de son groupe. Voilà le message limpide adressé par Rudi Garcia à ses ouailles...