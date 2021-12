Le week-end de rêve du Real Madrid

La suite après cette publicité

Si vous êtes supporter du Real Madrid, le réveil du lundi aura sûrement été moins dur que d'habitude. Dimanche soir, les troupes de Carlo Ancelotti ont enchaîné sur un dixième succès de rang toutes compétitions confondues, et pas des moindres : une victoire 2-0 face au voisin et rival de l'Atlético de Madrid. Grâce à des buts de Benzema et d'Asensio, et une nouvelle exhibition de Courtois qui a empêché les Colchoneros de marquer plus d'un but, les Merengues ont pris la couronne de la capitale espagnole.

Mais ce n'est pas tout. Il est toujours plaisant de vaincre son rival, mais surtout, cette victoire permet aux Merengues de prendre déjà treize points d'avance sur les Rojiblancos, pourtant champions en titre ! Autant dire que, même si les hommes de Diego Simeone ont un match en retard, c'est un avantage déjà conséquent dans la course pour le titre.

Des rivaux qui commencent à traîner les pieds

Les Madrilènes ont également reçu de bonnes nouvelles venant d'un peu partout en Espagne. Si les deux clubs de Séville, le Séville FC et le Betis ont fait le job et sont toujours deuxièmes et troisièmes, la Real Sociedad a encore perdu et semble désormais décrochée de la course au titre. Que dire du FC Barcelone, qui est déjà éliminé des prétendants au titre avec, accrochez-vous, dix-huit points de moins que les Merengues !

La dynamique du Real Madrid est donc quasi parfaite. Des individualités qui continuent de briller, peu de pépins physiques dans l'effectif ces dernières semaines, des supporters qui jubilent... Dans ces conditions, et même si on sait que tout peut aller très vite dans le foot, le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions peut prétendre à tout cette saison...