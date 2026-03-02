Le salaire des joueurs de Tottenham divisé par deux en cas de relégation
La greffe ne prend pas pour le moment entre Igor Tudor et Tottenham. Arrivé en début d’année pour succéder à Thomas Frank, l’entraîneur croate peine à faire imposer ses idées chez les Spurs. Battus lors de ses deux premiers matchs contre Arsenal (1-4), puis dimanche à Fulham (2-1), les Londoniens pointent actuellement à la 16e place du classement de Premier League, avec seulement quatre points d’avance sur la zone de relégation à dix journées de la fin.
Selon les informations de The Athletic, une descente en deuxième division aurait aussi d’importantes conséquences financières pour l’effectif. La majorité des joueurs dispose en effet de clauses de relégation dans leur contrat, prévoyant une baisse automatique d’environ 50% de leur salaire. Un dispositif intégré dans la plupart des accords signés sous l’ancienne direction de Daniel Levy, dans le but de protéger le club d’un éventuel scénario catastrophe.
En savoir plus sur
PL : MU renverse Crystal Palace et monte sur le podium, Tottenham et Nottingham Forest toujours en crise
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer