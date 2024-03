OM : le drôle d’échange entre Jonathan Clauss et sa femme sur sa célébration

Après une partie en dedans, Jonathan Clauss a délivré les siens dans les dernières minutes en marquant le but du soulagement. Alors que les Marseillais étaient menés 3-0 à l’Estadio de la Cerámica, le défenseur droit conclu au second poteau une action conduite par Pierre-Emerick Aubameyang (90e+4). L’ancien Lensois a fêté son but en agitant ses mains, la fameuse célébration de la clim. Un geste que n’a pas compris sa femme, créant un échange comique.

À la fin de la rencontre, sa compagne Pauline lui demande de lui expliquer sa célébration : « tu peux m’expliquer ta célébration ? Il faisait froid à Villarreal ? ». Un message auquel Jonathan Clauss a répondu qu’il s’agissait d’une «clim». « Quand c’est un match chaud et que tu éteins tous les espoirs adverses ». Amusée de la situation, la compagne du joueur marseillais a publié la conversation sur Instagram.