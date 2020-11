OL-ASSE : la frustration de Claude Puel

Agressifs et entreprenants face à l'OL dimanche soir lors du chaud derby, les Verts pensaient repartir avec trois points, avec un csc d'Anthony Lopes. Mais l'entrée en jeu de Tino Kadewere aura été le tournant du match, puisqu'il a signé un doublé pour les Gones. Des Gones qui se sont imposés 2 à 1. Une défaite au goût amer pour Claude Puel, qui s'est exprimé en conférence de presse.

«C'est une défaite. Je vous laisse la qualifier comme vous voulez, mais on a su se hisser au niveau du derby et on a su bouger cette équipe, être entreprenants, bien dans tous les compartiments que ce soit avec ou sans ballon. On s'est procuré beaucoup de situations et d'occasions. On est malheureux de revenir sans point. Après, le positif est qu'on a pu montrer un bon visage dans une situation compliquée (...) On a malmené cette équipe, on a été plus près ce soir de la victoire qu'eux. C'est très frustrant. Il y a beaucoup de déception. Comme je l'ai dit à mes joueurs, c'était important de montrer ce visage et ce potentiel-là. On était en perte de confiance avec les derniers résultats. C'était important de hausser notre niveau de jeu. On se doit de répondre présent et de ne pas descendre en-dessous d'un certain niveau (...) Je ne veux pas faire de reproches à mes joueurs. On est malheureux sur des situations qu'on peut mieux négocier. Lopes fait de beaux arrêts à des moments clés du match. Je peux reprocher notre manque d'attention». Les Verts repartent avec une nouvelle défaite.