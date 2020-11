Brésil : Neymar ne veut pas entendre parler du PSG

C'est la dernière polémique qui commence peu à peu à gonfler, notamment au Brésil. Le Paris Saint-Germain fait face à une cascade de blessures, et sera notamment privé de plusieurs de ses hommes forts face à Rennes ce samedi, à l'image de Kylian Mbappé et de Neymar. Pourtant, les deux hommes ont été appelés par leur sélection. Touché aux adducteurs, le cas du Brésilien est encore plus critique, du point de vue du PSG du moins. Il va ainsi devoir faire un long voyage pour affronter le Venezuela et l'Uruguay dans le cadre des qualifications pour le prochain Mondial.

Une situation face à laquelle le champion de France est impuissant. « C'est le droit de la sélection d'appeler des joueurs, on ne peut rien faire. Je préfère toujours garder les garçons qui sont blessés, c'est un bon moment pour récupérer. On a confiance aux sélections pour qu'ils soignent bien nos joueurs et qu'ils fassent une bonne préparation individuelle. On a confiance aux staffs médicaux, si les deux sont appelés on ne peut rien faire », avait ainsi avoué Thomas Tuchel en conférence de presse vendredi.

Neymar veut absolument jouer

Et au Brésil, les informations publiées par les médias locaux comme UOL indiquent que le Paris Saint-Germain a demandé à son numéro 10 de ne pas jouer avec sa sélection. Les Parisiens espèrent ainsi que leur star donnera priorité à la Ligue des Champions, avec un duel important face à Leipzig quelques jours après son retour seulement, et veulent éviter tout risque de rechute. Dans le même temps, les médecins de la sélection examinent méticuleusement le joueur au jour le jour.

Mais du côté du principal concerné, on ne veut pas entendre parler d'un forfait forcé pour ces rencontres de la Canarinha. Neymar estime être en forme pour jouer et ne pas risquer de se reblesser, tout en étant frais pour la rencontre face à Leipzig programmée le 24 novembre, quelques jours après son retour en France seulement. Affaire à suivre donc, et on espère, pour le PSG et pour le joueur, qu'il n'y aura pas de rechute…