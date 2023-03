PSG : les révélations de Canizares sur Neymar et Mbappé à l’époque d’Unai Emery

La suite après cette publicité

Les années se suivent et se ressemblent pour le PSG. Eliminé de la Ligue des Champions dès les 8es de finale hier contre le Bayern, le club français fait aussi bien qu’en 2017, 2018, 2019 et 2022. Des échecs qu’un certain Unai Emery a lui aussi connus puisqu’il était sur le banc entre 2016 et 2018. Il fut même le premier entraîneur de Neymar et de Mbappé à Paris, à partir de l’été 2017. À ce propos, celui qui dirige actuellement Aston Villa a souffert de son manque d’autorité face aux stars de l’effectif. Ce n’est pas lui qui le raconte mais l’ancien gardien Santiago Canizares sur Marca. Le double finaliste de la C1 avec Valence (2000 et 2001) révèle que le Brésilien se présentait régulièrement en retard aux entraînements. «C’est un club qui se met la pression. Il commence à acheter des footballeurs sans trop savoir où ils pourront s’intégrer. Il exige de gagner la Ligue des champions et c’est une erreur de départ» entame-t-il avant de poursuivre.

«Emery m’a dit un jour que Neymar était souvent en retard à l’entraînement. Et l’entraîneur ne peut rien faire face à cette situation. Il ne peut pas punir le joueur car il est un atout du club et il vaut bien plus que l’entraîneur. Un jour Mbappé est lui aussi arrivé en retard. Emery, parce que Mbappé a un autre caractère, lui a dit qu’il n’avait pas à copier ça de Neymar, car ce n’est pas comme ça qu’il gagnerait le respect de ses coéquipiers. En étant en retard, tu ne te mets pas dans une situation privilégiée. Mais ce discours, tu ne peux le tenir à Neymar car il fait ce qu’il veut…» Des années plus tard, cette anecdote ne semble pas si éloignée de la réalité actuelle. Les problèmes sont toujours les mêmes.

