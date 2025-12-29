Claude Puel donne la recette pour réussir sa mission sauvetage à Nice

Depuis le début de saison, l’OGC Nice patine. Malgré des débuts intéressants, le club azuréen a perdu le fil ces dernières semaines. Depuis le 29 octobre, les Aiglons sont englués dans une série de défaites qui a plombé leurs ambitions en ce début de saison. Hormis la victoire face à Saint-Étienne en Coupe de France, Nice compte neuf défaites lors des dix derniers matches toutes compétitions confondues. Une méforme qui a eu raison de Franck Haise. Pour sa deuxième saison en Côte d’Azur, l’ancien entraîneur de Lens s’était illustré ces derniers mois avec des déclarations acides à l’égard de son équipe et avait même suggéré de poser sa démission s’il le fallait. Et après l’éviction de Fabrice Bocquet à la présidence du Gym, Haise semblait plus que jamais sur la sellette.

La suite après cette publicité

Claude Puel évoque le maintien avec Nice

Finalement, le couperet est tombé ce dimanche avec le départ de Franck Haise du banc niçois. Une décision lourde à prendre et sur laquelle est revenu ce lundi Jean-Pierre Rivère. Le président azuréen était présent en conférence de presse pour présenter le successeur de Franck Haise qui n’est autre que Claude Puel. Ancien entraîneur de Nice de 2012 à 2016, le tacticien de 64 ans revient à l’Allianz Riviera dix ans plus tard et va avoir cinq mois pour redresser sportivement Nice. En conférence de presse, l’ancien coach de l’OL a expliqué les raisons qui l’avaient poussé à revenir sur un banc, quatre ans après sa dernière expérience de coach : «le président m’a sollicité il y a très peu de temps. Ça m’a parlé. Nice fait partie de mes clubs de cœur, c’est ma région. Je viens pour un challenge difficile. C’est ce qui me motive, j’aime les choses difficiles. J’ai pris beaucoup de plaisir ici, j’ai travaillé avec le président pour faire grandir ce club. On a beaucoup travaillé sur les structures et sur le fait d’inscrire le club dans le futur. Il est bien installé même s’il y a un passage difficile. On va faire corps avec les joueurs et le staff jusqu’à la fin de la saison pour remonter au classement et s’éloigner des places dangereuses. Ça se fera au travers de choses simples.»

La suite après cette publicité

Forcément, face à des journalistes inquiets sur la situation du club, Claude Puel a été cuisiné pendant près de 45 minutes qui ont permis à tout le monde de se faire une idée sur la mission qui l’attend à Nice. Mandaté pour cinq mois, Puel sait qu’il a les armes pour redresser le club sur le court terme. Et comme ses propos l’indiquent, une mission maintien est tout ce qui le préoccupe à l’heure actuelle. Pour rappel, Nice pointe à une inquiétante treizième place au classement, avec seulement cinq petits points d’avance sur Auxerre, barragiste. «Il faut être mesuré, s’éloigner d’une zone dangereuse avant de prétendre à quoi que ce soit», avertit Puel. Janvier va être difficile avec une succession de match et des joueurs présents à la CAN. Il y a aussi des blessés. On a 19 joueurs cet après-midi dont sept jeunes. Il faut trouver les solutions nécessaires pour faire un bon match contre Strasbourg. C’est un challenge difficile, mais super intéressant. Je n’aime pas fixer d’objectif, je veux qu’on se concentre sur le jeu. Je veux une équipe solide, des joueurs qui s’expriment. Certains joueurs ont de la créativité et ne tentent pas assez. L’objectif premier est le maintien, mais je veux voir l’expression de mes joueurs progresser. C’est le jeu qui permettra d’avoir des résultats.»

Supporters, joueurs, confiance : les grands chantiers de Claude Puel

Pour y arriver, Claude Puel a déjà ciblé la base de son travail : redonner confiance à ses joueurs. Dans une équipe niçoise où de nombreuses individualités ont semblé être en difficulté hormis Hicham Boudaoui et Sofiane Diop depuis le début de saison, Claude Puel n’arrivera pas à redresser son équipe s’il n’arrive pas à redonner vie à ce groupe moribond. Pour redonner cette confiance à son équipe, Puel compte travailler dès les premières heures de son mandat en allant communiquer avec les joueurs : «j’ai besoin d’écouter tout le monde pour me faire une première idée, après il y aura l’observation au quotidien. Ce sont des choses que j’ai connues à Leicester et à Saint-Étienne. Il faut faire des choses simples. On va essayer d’être le plus précis possible, les joueurs ont besoin de clarté et de choses simples.»

La suite après cette publicité

Un autre chantier sera de redonner foi aux supporters. Ces dernières semaines, la ligne rouge a été franchie entre les supporters niçois et leurs joueurs. Au retour du déplacement à Lorient, plusieurs joueurs niçois et membres du staff ont même été frappés par des supporters en colère. Une situation inédite et qui traduit bien ce divorce entre fans et joueurs. En ce sens, Claude Puel a expliqué que l’une des autres clés pour sauver Nice sera de retrouver une cohésion avec les supporters : «ceux qui m’ont suivi dans mon parcours savent que j’ai connu les différentes facettes des supporters. Je sais qu’ils sont très exigeants et qu’ils peuvent le manifester durement. C’est important d’avoir tous ses retours. Il y a de l’amour pour ce club. L’expression d’une équipe peut poser question, car on peut croire que les joueurs ne donnent pas tout, ne mouillent pas assez le maillot. Mais pour moi, ça n’existe pas, le joueur donne toujours tout. C’est seulement qu’ils ont perdu de la confiance et une certaine légèreté, ils sont lourds dans leur expression, dans leur physique. Il faut être derrière eux. On a besoin de cohésion.» Vous l’aurez compris, Claude Puel va avoir du pain sur la planche à Nice pour les cinq prochains mois.