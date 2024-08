Derek Cornelius rejoint l’OM

Une nouvelle recrue à l’OM ! Comme annoncé depuis quelques jours maintenant après qu’un accord ait été trouvé, Derek Cornelius pose ses valises sur la Canebière. Le défenseur central de 26 ans a débarqué il y a quelques heures, le temps pour lui d’être accueillis par d’irréductibles supporters à l’aéroport, et de signer son contrat avec sa nouvelle équipe. Le transfert vient en effet d’être officialisé.

«Mercato 2024/2025, Cornelius. Bienvenue à l’OM», a posté l’OM dans son désormais habituel format d’annonces transfert. Le transfert du Canadien est estimé pour environ 4 M€. Il était encore sous contrat jusqu’en décembre 2026 avec le club suédois.

Un transfert estimé à 4 M€

L’international canadien (26 sélections) passe dans une autre dimension en rejoignant Marseille. Celui qui n’a jusque-là connu que des clubs de seconde zone (Spartacus SC et Unionville au Canada, Lübeck et Neumünster en Allemagne, Javor-Matis en Serbie, Panetolikos en Grèce et les Whitecaps en MLS), avant de rejoindre Malmö en février 2023, va devoir mettre les bouchées doubles. A priori, il ne part pas pour être un titulaire indiscutable.

Le gaucher devrait dans un premier temps passer derrière le duo Balerdi-Brassier. Ce dernier vient lui-même d’arriver au club. L’OM mise sur Cornelius pour se relever sur la scène nationale. Après une mauvaise saison passée, les Olympiens sont bien décidés à revenir au premier plan sous la houlette de leur nouveau directeur de jeu, Roberto De Zerbi. Avec cette nouvelle recrue, le Marseille de l’entraîneur italien commence à prendre forme.