CdM 2022, Maroc : Romain Saïss et Noussair Mazraoui ne joueront pas la petite finale face à la Croatie

Capitaine de la sélection marocaine, première demi-finaliste d'une Coupe du Monde dans l'histoire du football africain et arabe, le défenseur central Romain Saïss, blessé à la cuisse gauche face à l'Espagne, ne jouera pas la petite finale face à la Croatie ce samedi après-midi. Même décision pour Noussair Mazraoui, sorti à la mi-temps face aux Bleus et toujours court physiquement pour retrouver les terrains ce week-end.

« On a perdu Romain Saïss (sorti sur blessure face à la France, ndlr). On a pris un risque mais je pense que ça valait le coup de tenter d’aller à la guerre avec lui. Aguerd est encore un peu touché. Mazraoui aussi. Notre attaquant aussi. Mais cette fois, on ne prendra aucun risque pour jouer », a déclaré le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui face aux journalistes ce vendredi après-midi.