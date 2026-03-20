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Ligue 1

OM : les supporters du LOSC interdits de déplacement à Marseille

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
L'Orange Vélodrome, stade de l'Olympique de Marseille. @Maxppp
Marseille Lille
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Malgré les tentatives du LOSC pour faire reporter le match, le choc contre l’OM est maintenu ce dimanche à 17h15. Le club lillois s’inquiétait de la tenue de la rencontre en plein second tour des élections municipales, mais les autorités ont tranché : le match aura bien lieu sous une surveillance extrême. Un dispositif de sécurité massif, incluant forces mobiles et militaires de la mission Sentinelle, sera déployé pour quadriller Marseille et ses abords comme l’a annoncé la préfecture des Bouches-du-Rhône.

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Côté tribunes, la sentence est sans appel pour les supporters nordistes : ils sont officiellement interdits de déplacement. Entre arrêtés préfectoraux et ministériels, aucun fan lillois ne pourra approcher du Vélodrome. Les Dogues devront donc se passer de leur public pour ce rendez-vous crucial dans la course aux places européennes, dans un stade qui sera entièrement acquis à la cause olympienne.

Pub. le - MAJ le
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