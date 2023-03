OGC Nice : on n’arrête plus Khéphren Thuram !

La suite après cette publicité

Pas simple d’être « frère de ». Encore moins « fils de ». Et pourtant, malgré tout le poids que porte son nom, Khéphren se fait une place de choix à la table de la famille Thuram. Notamment depuis la reprise en main de l’OGC Nice par Didier Digard. Si le milieu de terrain de 21 ans était déjà un indiscutable depuis plusieurs saisons sur la Côte d’Azur, l’arrivée de l’entraîneur de 36 ans lui a encore permis de franchir un cap dans sa progression. En atteste sa prestation de haute voltige dimanche dernier lors du derby face à l’AS Monaco (0-3). D’abord passeur décisif sur le second but de Terem Moffi, il inscrit le troisième but des Aiglons qui définit parfaitement le type de joueur qu’il est devenu. Au départ de l’action après une course qui casse le bloc monégasque, il conclut parfaitement le mouvement niçois d’une splendide reprise de volée. Un véritable milieu « box-to-box » capable de ratisser pas mal de ballons, mais également de se projeter facilement sur le front de l’attaque.

Un rôle plus offensif donc, qu’il doit en grande partie au changement tactique de Digard début janvier. Alors qu’il évoluait régulièrement dans un milieu à deux, le repositionnement au poste de relayeur dans un 4-3-3 a complètement bouleversé son statut au sein du onze de Nice, où il peut maintenant davantage se rapprocher de la surface adverse. À ce stade la saison, l’international espoir français compte deux buts et six passes décisives toutes compétitions confondues à son actif. Et s’il continue à avoir une telle influence sur le secteur offensif des Maralpins, il ne serait pas étonnant de voir ses statistiques encore gonfler d’ici la fin du championnat.

Une rigueur à toute épreuve

Le natif de Reggio d’Émilie en Italie s’était d’ailleurs exprimé à ce sujet début février au micro de Prime Video après le succès de son équipe sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (1-3). Malgré les louanges autour de ses performances, celui qui est passé par l’INF Clairefontaine reste exigeant avec lui-même. «Ce n’est pas assez, j’ai marqué cette saison mais je devrais plus marquer, j’aurais dû les mettre au fond ce soir mais je n’ai pas assez enroulé, sur la première j’aurais dû ouvrir je pense, j’aurais dû ouvrir». Avant d’être relancé par Thierry Henry sur sa seconde tentative. « J’étais plus calme, comme Toni Kroos j’ai essayé d’ajuster », rétorque-t-il, hilare. Un échange délicieux entre les deux hommes qui, toutefois, ne se croisaient pas pour la première fois.

Cinq ans en arrière et les tout premier pas de Khéphren Thuram dans l’élite sous le maillot de l’AS Monaco, c’est nul autre que la légende des Gunners qui lançait dans le grand bain le cadet des Thuram en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid. Quelques mois plus tard, il signait son premier contrat professionnel à l’été 2019 avec le Gym. C’est ici qu’il a commencé à côtoyer celui qui aujourd’hui est son mentor : Didier Digard. De retour en juin 2021 dans le club où il a évolué pendant cinq ans en tant que joueur, l’ancien milieu défensif a pu assister à l’évolution de son poulain en prenant en charge l’équipe réserve. Ce dernier avait déjà eu des mots bienveillants à l’époque pour le fils de Lilian Thuram. « Lorsqu’on est le fils de, plus le frère de, et que ton entraîneur est l’ami de, il faut une force de caractère pour affronter tout ça, mais il a toujours semblé imperméable », affirmait-il à l’Équipe. Dante, autre élément déterminant du retour au premier plan de l’OGC ces dernières semaines, tenait également des propos similaires concernant son jeune coéquipier. « Tu sens qu’il comprend le jeu », confirmait-il à l’Équipe. « Il sait quand faire les choses et c’est une très grosse qualité. Mais pour avoir ça, il a dû s’autocritiquer et être à l’écoute. »

Les Bleus en ligne de mire

Des compliments qui ne l’ont pas empêché de garder les pieds sur terre. En quatre saisons déjà avec les Aiglons, Khéphren a disputé 124 matchs, inscrit huit buts et délivré huit passes décisives. Le tout alors qu’il fêtera ses 22 printemps en mars prochain. Logiquement appelé de manière régulière en équipe de France espoirs sous les ordres de Sylvain Ripoll, le droitier d’un mètre 91 pourrait pourquoi pas réaliser le grand saut avec les Bleus dans les prochaines années. Même si l’entrejeu est déjà bien fourni chez les Tricolores, Thuram possède toutes les compétences pour séduire Didier Deschamps dans le futur.

Son frère Marcus Thuram et son agente Rafaela Pimenta poussent pour le voir porter le maillot des doubles champions du monde. « Khéphren a fait une très bonne deuxième partie de saison avec Nice », a souligné l’attaquant du Borussia Mönchengladbach en conférence de presse lors du dernier Mondial. « J’ai confiance en mon petit frère, je lui dis souvent que c’est lui le plus fort de la famille. Sans lui mettre de pression, j’espère qu’il connaîtra un jour l’équipe de France ». « Je ne me permettrais jamais de donner un avis à l’équipe de France. Mais pourquoi il n’est pas là (en sélection) ? », a questionné l’agente brésilienne. « Il devrait être là, il a énormément de qualités. Il est complet, il connaît le football, il a la mentalité de footballeur depuis qu’il est bébé. Il est né joueur de foot. »

Si l’avis de Pimenta sur une possible sélection reste à prendre avec des pincettes, son dernier argument semble incontestable. Plus que nul autre enfant, Khéphren Thuram a grandi avec un ballon dans les pieds. Il ne serait donc pas étonnant de le voir marcher dans les pas de son grand frère. Plusieurs grands clubs européens s’intéressent déjà à son profil. À commencer par le PSG où Luis Campos continue de le suivre attentivement. Aucun doute, l’avenir s’annonce radieux pour le dernier-né de la dynastie Thuram.