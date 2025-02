L’Espagne en folie devant l’un des matchs de l’année, Mohamed Salah pourrait coûter cher à Liverpool

Un match d’anthologie

«Quelle folie», placarde le journal Sport après la demi-finale aller spectaculaire de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Un match mémorable 4-4. Pour Marca, on peut parler de monument du football, tellement cette rencontre a été époustouflante. Et ce qu’il faut retenir, c’est que «l’Atlético à 7 vies», comme le titre AS. Les joueurs de Diego Simeone sont indestructibles. L’Atlético a démarré fort avec deux buts rapides de Griezmann et de Julian Alvarez, avant que le Barça ne réagisse avec une remontée fulgurante menée par Pedri et Cubarsí. Barcelone a pris l’avantage 4-2 grâce à Lewandowski et Inigo Martinez, mais l’Atlético, fidèle à sa réputation, a égalisé en fin de match avec des buts de Llorente et Sorloth. Le match retour sera assurément à ne pas manquer.

Salah, maître de son destin

On prend la direction de l’Angleterre avec So Salah qui continue de tout casser. L’Égyptien, c’est 30 buts et 21 passes décisives cette saison. Le joueur n’a toujours pas d’accord avec son club, et son contrat expire dans trois mois. Arne Slot admet que la forme exceptionnelle de Mohamed Salah pourrait compliquer sa prolongation à Liverpool. En effet, comme l’écrit le Daily Star, les performances de Salah pourraient obliger Liverpool à proposer plus d’argent pour le conserver. Slot espère que la perspective d’un Ballon d’Or le motivera à rester. Interrogé sur le débat du GOAT en Premier League, Rio Ferdinand a insisté sur le fait qu’il n’y avait « aucune chance » que Salah soit devant Cristiano Ronaldo et Thierry Henry en ce qui concerne le plus grand de tous les temps dans ce championnat.

Le duo Dembélé-Mbappé fait des ravages

Meilleur buteur en 2025, Ousmane Dembélé est salué par le journal AS. «Dembélé vole haut», écrit le média. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, amis et ex-coéquipiers, dominent l’année 2025 en tant qu’attaquants les plus prolifiques d’Europe. Dembélé, repositionné en faux 9 par Luis Enrique, a déjà battu son record de buts avec 16 réalisations cette année. De son côté, Mbappé brille au Real Madrid. Son récent triplé contre Manchester City en Ligue des Champions a marqué les esprits. La France mise sur eux pour la Ligue des Nations après une disette offensive à l’Euro. Leur duel à distance promet de marquer la fin de saison.