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Le programme de la Como Cup, avec le RC Lens, dévoilé

Par Alexandre Chaillol
1 min.
Giuseppe Sinigaglia @Maxppp

La deuxième édition de la Como Cup se déroulera du 28 juillet au 1er août prochain, au stade Giuseppe Sinigaglia. Le tirage au sort a placé Crystal Palace, le RC Lens et le club portugais de Famalicão dans le groupe A, tandis que l’équipe hôte de Côme, Villarreal et AlUla SC, club de deuxième division saoudienne, composeront le groupe B. Chaque groupe disputera un mini-tournoi de trois rencontres de 45 minutes, avec une séance de tirs au but en cas d’égalité.

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Les phases finales se tiendront ensuite les 31 juillet et 1er août. Les deuxièmes de groupe s’affronteront pour la troisième place, les troisièmes joueront le match pour la cinquième place, tandis que les vainqueurs des deux groupes se retrouveront en finale pour tenter de remporter le trophée. En parallèle, Como 1907 a également lancé des packages permettant aux supporters de combiner les rencontres avec un séjour touristique au bord du lac de Côme, appelés « Football on the Lake ». Une bonne préparation à venir pour le RC Lens.

Pub. le - MAJ le
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