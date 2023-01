Le onze des joueurs libres en 2023

La suite après cette publicité

Arrivé en 2011 de l’Atlético de Madrid, David de Gea est devenu un pilier de Manchester United. C’est simple, le portier des Red Devils a participé à plus de 500 matches, il aura vu passer 9 entraineurs mais il n’aura remporté qu’un seul titre de Premier League. Aujourd’hui, sous les ordres d’Erik Ten Hag, et à 31 ans, l’Espagnol n’a toujours pas exprimé de volonté de prolonger. Un retour dans son pays ne serait donc pas exclure. Au même poste, on aurait pu citer aussi Yann Sommer. Un temps annoncé à Nice, le gardien de Mönchengladbach serait une solution de premier choix afin de pallier l’absence de Manuel Neuer au Bayern Munich.

Toujours à Manchester United, c’est Diogo Dalot qui pourrait voir rapidement plusieurs offres lui être soumises. Révélation cette année au poste de latéral droit, le Portugais s’est imposé en club et aussi en sélection. À gauche, le Mancunien Luke Shaw était une piste mais nous avons préféré garder dans notre onze Raphaêl Guerreiro. L’ancien Lorientais est en fin de contrat avec Dortmund. En défense centrale, nous avons retenu Milan Skriniar. C’était LE feuilleton du mercato estival 2022. Longtemps annoncé en France et surtout au PSG, le défenseur slovaque est finalement resté à l’Inter. Encore maintenant, le club parisien ne compte pas lâcher l’affaire et souhaite faire du joueur sa priorité dès janvier, même si les Nerazzurri semblent très confiants en une éventuelle prolongation dans les prochains jours. Longtemps blessé, il aura fallu du temps pour voir Sergio Ramos évoluer avec les couleurs de la capitale. Cette saison sous les ordres de Christophe Galtier, Ramos joue plus mais il est encore loin de faire l’unanimité.

Un milieu et une attaque de prestige

N’Golo Kanté fait partie de notre onze. Le champion du monde 2018 broie du noir ces dernières années à cause des blessures. Le PSG et le FC Barcelone seraient sur le coup en plus de la Juventus et de l’Inter. Un autre Français pour compléter cette équipe, c’est Adrien Rabiot. L’ancien Parisien sera en fin de contrat avec la Juventus l’été prochain. Rabiot a déjà dévoilé son amour pour l’Angleterre, lui qui avait déjà effectué une partie de sa formation à Manchester City en 2008. Récemment, les médias espagnols ont évoqué la possibilité Barcelone pour le joueur 27 ans. Chez le rival madrilène, nous avons retenu l’infatigable Luka Modric. Le milieu croate a encore prouvé pendant la Coupe du Monde qu’il était toujours en grande forme. D’ailleurs, il a déclaré récemment qu’il ne souhaitait pas prendre se retraite internationale. L’inconnue reste désormais de savoir s’il prolongera, ou non, l’aventure avec Madrid.

Sur l’aile droite on va parler de Lionel Messi. Pour rappel, la Pulga est arrivée en provenance du FC Barcelone en 2021 et avait signé un contrat de deux ans en plus d’une année en option. Reste à savoir si cette option sera levée d’ici juin 2023. Les dirigeants parisiens sont satisfaits du rendement de l’Argentin, et souhaitent même lui offrir un nouveau contrat d’un an, avec encore une année optionnelle. La balle est dans le camp du champion du monde ! Sur l’aile gauche nous retrouvons Marcus Rashford, l’Anglais a repris du poil de la bête en inscrivant 3 buts en 5 matches de Coupe du Monde. Le PSG était déjà intéressé cet été mais aujourd’hui ce serait bien le Real Madrid en pole position pour le recruter. Toutefois les dirigeants mancuniens ne veulent pas voir partir leur prodige gratuitement et souhaitent donc prolonger l’attaquant coûte que coûte. Et si le Real cherche à recruter c’est bien sûr pour préparer l’après-Benzema. KB9 est en fin de contrat avec la Maison Blanche. La tendance actuelle parle d’une prolongation automatique pour le Ballon d’Or 2022, mais rien n’a été officialisé pour l’instant. Un retour à Lyon semble de l’ordre du fantasme et tout dépendra aussi de l’état de forme du Nueve qui enchaine les blessures depuis le début de saison.