Inter Milan : altercation entre les dirigeants et les arbitres !

Le nul 1-1 entre l’Inter Milan et l’Atalanta à San Siro samedi a laissé un goût amer au club milanais, qui estime avoir été lésé par deux décisions arbitrales. Après la rencontre, les dirigeants nerazzurri, dont le président Giuseppe Marotta et le directeur sportif Piero Ausilio, ont eu un échange qualifié de « poli » avec l’équipe arbitrale. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la tension autour de l’arbitrage s’inscrit dans un contexte déjà tendu, notamment depuis la polémique liée à Alessandro Bastoni lors du derby face à l’AC Milan.

La suite après cette publicité

Le club lombard rappelle également plusieurs précédents similaires concernant des penalties accordés par la VAR, comme les cas impliquant Denzel Dumfries face à Alex Sandro lors d’un match contre la Juventus en 2021, ou encore Matteo Darmian contre Giangiacomo Magnani face à Hellas Vérone en 2024. Après la rencontre, l’Inter a quitté le stade sans déclarations publiques, préférant faire valoir sa position dans les instances compétentes.