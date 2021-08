ESTAC - AS Monaco : les compositions officielles

La quatrième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un joli match entre Troyes et l'AS Monaco. A domicile, le club champenois s'organise dans un 3-5-2 avec Gauthier Gallon dans les buts. Oualid El Hajjam, Jimmy Giraudon et Yoann Salmier composent la défense tandis que Giulian Biancone et Renaud Ripart assurent les rôles de pistons. Florian Tardieu, Dylan Chambost et Rominigue Kouamé forment le milieu de terrain alors que Mama Baldé accompagne Yoann Touzghar en attaque.

De son côté, l'AS Monaco s'articule dans un 4-3-3 avec Alexander Nübel comme dernier rempart. Devant lui, Ruben Aguilar, Guillermo Maripán, Benoît Badiashile et Caio Henrique prennent place. Dans l'entrejeu, Jean Lucas, Youssouf Fofana et Aurélien Tchouaméni sont associés. Les ailes sont occupés par Gelson Martins et Sofiane Diop. Wissam Ben Yedder se retrouve seul en attaque.

Les compositions

Troyes : Gallon - El Hajjam, Giraudon, Salmier - Biancone, Kouamé, Tardieu, Chambost, Ripart - Touzghar, Baldé

Monaco : Nübel - Aguilar, Maripan, Badiashile, Caio Henrique - Fofana, Tchouaméni, Jean Lucas - Martins, Ben Yedder, Diop