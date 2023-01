Barça : Xavi envoie un message clair à Memphis Depay

Ce n’est plus qu’une question d’heures. Ce mercredi après-midi, la presse espagnole annonce en choeur le départ imminent de Memphis Depay à l’Atlético de Madrid. Le Néerlandais était d’ailleurs absent de l’entraînement du jour à Barcelone, où Xavi a été questionné à son sujet en conférence de presse.

«Je vais parler avec Memphis Depay aujourd’hui pour voir s’il veut partir ou non, comprendre ce qu’il veut faire. Je compte sur lui pour tout. La situation n’est pas évidente pour lui, ce n’est jamais facile quand on ne joue pas. Je vais lui parler et s’il veut partir nous chercherons la meilleure solution (…) Nous verrons ce qui se passe dans les prochaines heures et dans les prochains jours, mais pour l’instant il est toujours notre joueur.» Le message est clair !

