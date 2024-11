Chiffre d’affaires record pour le PSG

Dans le cadre d’une conférence de presse sur l’impact économique et sociétal du club, organisée ce lundi matin, le Paris Saint-Germain a annoncé avoir bouclé l’exercice 2023-2024 avec un chiffre d’affaires de 805,9 millions d’euros. Il s’agit tout simplement d’un record pour le club de la capitale française. L’année passée, les Rouge et Bleu avaient généré 802 millions d’euros. A noter que les champions de France en titre ont terminé sur le podium durant cette période, juste derrière le Real Madrid (831 millions d’euros) et Manchester City (826 millions d’euros).

«Le PSG est une entreprise ancrée sur son territoire, un club formateur. Plus de 800 entreprises participent chaque jour aux activités du PSG», s’est alors logiquement félicité Victoriano Melero, directeur général du club, par ailleurs valorisé à 3,9 milliards d’euros, ce qui le place à la 7e place européenne. Pour rappel, depuis le rachat par QSI, le PSG affiche une croissance annuelle de presque 18%…

Le communiqué complet

«Avec 243 M€ de valeur ajoutée et 371 M€ de contribution sociale et fiscale pour la saison 2023/2024, le Paris Saint-Germain s’impose comme un acteur incontournable de l’économie francilienne, selon une nouvelle étude du Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES). Le Paris Saint-Germain et le Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES) ont présenté ce matin les résultats de l’étude « Impact économique et utilité sociale du Paris Saint-Germain » en Île-de-France pour la saison 2023/2024. Intitulée « Un Club au service de son territoire », cette étude souligne la force de l’ancrage local du Paris Saint-Germain. 243M€ de valeur créée : le PSG, un acteur économique de premier plan du tissu économique francilien. Le Paris Saint-Germain a généré un impact économique total de 243 M€ pour la saison 2023/2024. En 5 ans, la contribution du Paris Saint-Germain à la richesse créée en Île-de-France a augmenté de 25% (182,2M€ lors de la saison 2018-2019 qui faisait l’objet du précédent rapport du CDES). L’organisation de rencontres sportives est, sans surprise, la principale activité créatrice de valeur par le Paris Saint-Germain, avec 74,6M€. Le Paris Saint-Germain est aussi un employeur de premier plan qui mobilise 2 379 équivalents temps plein soutenus. Ce chiffre se décompose de la manière suivante : 746 emplois directs, 291 emplois indirects et 1 342 emplois induits. La région Île-de-France bénéficie ainsi de la dimension prise par le PSG à l’échelle européenne : avec des revenus de 805M€ en 2023-2024, le PSG est le 3e club dégageant le plus de revenus en Europe, et sa croissance annuelle moyenne de 17,9% depuis 2010-2011 le place en tête du Top 20 des clubs européens.»

371M€ : une contribution sociale et fiscale comparable à celle des plus grandes entreprises françaises

Pour la saison 2023/2024, la contribution totale du Paris Saint-Germain aux finances publiques s’est élevée à plus de 371M€, soit une hausse de 44% par rapport à la saison 2018-2019, et l’équivalent de 7,4% du budget de la Région.

Depuis 2011, les contributions du Club et de ses parties prenantes aux finances publiques approchent des 3 milliards d’euros.

Ces contributions sociales et fiscales s’inscrivent dans la moyenne de celles des sociétés du CAC40 et du SBF120 et illustrent l’ampleur du soutien du PSG aux pouvoirs publics, en particulier les collectivités territoriales.