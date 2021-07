Thierry Ambrose quitte Metz pour Ostende

Thierry Ambrose quitte le FC Metz pour rejoindre Ostende (Belgique). L'attaquant âgé de 24 ans et qui était sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Messins a paraphé un contrat de trois saisons pour une somme avoisinant le million d'euros. Après des expériences en Angleterre, aux Pays-Bas et en France, le natif de Sens vient renforcer le front de l'attaque du club belge.

Arrivé chez les Grenats en provenance de Manchester City à l'été 2019 (sous la forme d'un prêt dans un premier temps avant d'être définitivement transféré une saison plus tard), l'attaquant messin restait sur deux saisons en demi-teinte du côté de la Lorraine (11 titularisations en 44 matches et seulement 1 but). Et si Nancy (L2) appartient au même groupe qu'Ostende, Thierry Ambrose ne sera pas prêté au rival sportif du FC Metz.

