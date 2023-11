8 joueurs qui ont détruit leur carrière en signant à Manchester United

En 2021, Raphaël Varane a décidé de sortir de sa zone de confort en quittant le Real Madrid pour Manchester United. Un choix respectable puisque le challenge de ramener United à sa place est excitant pour tout footballeur ambitieux. Sauf qu’actuellement, Varane est en délicatesse. Ce contexte autour du Champion du monde 2018 et de Manchester United est l’occasion parfaite pour passer en revue le cas de ces joueurs qui ont détruit leur carrière en pactisant avec les Diables Rouges.

Ils ont floppé avant de rebondir

Angel Di Maria, l’erreur de casting

Été 2014, Manchester United propose une offre record de 75 millions d’euros au Real Madrid et un salaire multiplié par deux à Angel Di Maria. L’Argentin s’engage pour 5 ans, il reste 11 mois, pas un de plus.

Di Maria à United, c’est la définition parfaite de la catastrophe industrielle. Tous les ingrédients du flop s’enchaînent en quelques semaines : le coach qui ne trouve pas la formule, un mal du pays criant, en passant par une blessure hivernale. Le joueur ne s’adapte pas !

Puis survient le 31 janvier 2015, la goutte d’eau. Il est 19h30, Di Maria est chez lui avec sa famille après avoir battu Leicester à Old Trafford quand des individus munis de barres de fer tentent d’entrer dans son manoir. L’alarme fait fuir les cambrioleurs mais le mal psychologique est fait…

Jorgelina Cardoso, la femme de Di Maria qui avait déjà le mal du pays n’en peut plus… En août 2015, Fideo signe au PSG pour 5 ans, il restera 7 années en tout avec toute la réussite qu’on lui connaît et ce, malgré un cambriolage !

Alexis Sanchez, un mauvais pressentiment

Janvier 2018, Alexis Sanchez et Henrikh Mkhitaryan font un chassé-croisé lors d’un échange étonnant. Le Chilien va d’Arsenal vers United, l’Arménien fait le chemin inverse. Financièrement, le Chilien fait un gros coup. Il devient à l’époque le joueur le mieux payé de Premier League avec un salaire de 440.000€ par semaine ! Hors primes. Sauf que la relation Sanchez - United ne va jamais prendre.

Dès le début, l’ancien du Barça a senti que ça n’allait pas le faire ! «Lors de mon premier entraînement, je me suis rendu compte de beaucoup de choses, confiait-il en 2020 sur son compte Instagram. En rentrant à la maison, j’ai demandé à mes agents : "Est-ce qu’on peut mettre fin au contrat et repartir à Arsenal ?" Ils ont rigolé et je leur ai dit que quelque chose ne tournait pas rond, mais c’était déjà signé.»

Le vrai Sanchez n’est jamais arrivé à United. Il ne fait plus les différences qu’il faisait autrefois. L’international chilien a expliqué qu’il avait perdu confiance sous le management Mourinho. Son successeur, Ole Gunnar Solskjaer, dira d’ailleurs qu’il ne peut rien faire pour lui. Qu’il doit se retrouver lui-même.

Pour United, Sanchez aura été un gouffre financier, il aura coûté près de 73 M€ selon la presse anglaise ! Le Chilien se refera une santé à l’Inter en remportant la Serie A avec Antonio Conte.

Ils ont sombré

Paul Pogba, la hype qui fait pschitt

Le transfert de Pogba de la Juventus à Manchester United, contre 105 millions d’euros, devait être LE PRIME de sa carrière… La hype est maximale mais ne se concrétisera jamais. Pogba et Manchester United, c’est un peu une série avec des mini-séries à l’intérieur et chaque mini-série a son lot de rebondissements !

Un coup ça va plutôt bien, notamment avant et après la Coupe du monde 2018. Même si dans cette saison-là, il y a une grosse embrouille avec José Mourinho, qui remet en cause son statut et son professionnalisme…

Il y a eu les saisons des blessures aussi, la saison 2019-2020, avec sa cheville douloureuse et celle d’après avec un covid long qui le prive de sa pleine forme physique. Enfin il y a la dernière saison de Pogba à United, au cours de laquelle il est victime de deux grosses blessures à l’ischio et au mollet, sans énorme coup d’éclat là encore…

La hype est devenue indifférente. United décide de ne pas renouveler son contrat et le Champion du monde s’engage libre à la Juventus à l’été 2022. Depuis, ça va guère mieux puisque La Pioche n’est plus sur les terrains et il se bat même pour prouver son innocence à un contrôle positif à la testostérone.

Donny van de Beek, sans le moindre effort

Souvenez-vous, l’Ajax de 2018-2019, l’équipe qui a fait tomber le Real Madrid et la Juventus… Donny van de Beek en était l’un des grands artisans ! L’Ajax laisse partir De Jong et De Ligt à l’issue de cette dernière mais pas van de Beek, qui ne rejoint United qu’en septembre 2020.

Il fait ses débuts à Old Trafford quelques jours plus tard et marque. Et… c’est tout, vraiment. Ça fait cher pour 40M€. Alors ok Van de Beek n’est pas forcément aligné à sa position préférentielle, ok il a peu de temps de jeu… Mais les fans de United s’accordent à dire qu’il n’a pas forcément tout fait pour inverser la tendance…

Il est à la cave et Lorient voulait l’en sortir cet été ! Il a clairement fait comprendre que ce n’était pas assez bien pour lui, jusqu’à la fermeture du mercato où finalement il leur a dit : «Bon, en fait j’veux bien.» Lorient l’a laissé en vu. Trop tard.

