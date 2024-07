Man City : Al-Nassr accélère sur Ederson

Arrivé à Manchester City en 2017, en provenance de Benfica, Ederson a tout gagné avec les Cityzens. Avec 17 titres remportés, dont six Premier League (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024) et une Ligue des champions (2023), il est incontestablement l’un des joueurs les plus marquants de l’ère Guardiola. Mais après sept ans de bonheur, le Brésilien semble avoir la tête ailleurs.

Selon le journaliste sud-américain César Luis Merlo, Al-Nassr aurait offert 60 millions d’euros à Man City pour le gardien de 30 ans. Sous contrat jusqu’en 2026, Ederson serait ouvert à un départ vers le club de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Reste à connaître la position des quadruples champions d’Angleterre en titre.