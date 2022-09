Rennes : Bruno Genesio et la dernière ligne droite du mercato

Le Stade Rennais risque bien de connaître un ou plusieurs mouvements aujourd'hui. Il y a le départ de Gaëtan Laborde vers Nice, et en contrepartie, la venue d'Amine Gouiri en Bretagne. Pour le reste, l'effectif ne devrait plus bouger, à moins d'un retournement de situation, comme pour Loïc Badé par exemple, courtisé comme nous le révélions ce matin, par Nottingham Forest. «On a trois défenseurs centraux (Rodon, Theate et Badé) plus un blessé longue durée (Warmed Omari). Ce n’est pas suffisant pour faire une saison si Loïc s’en va. Si on lui accorde un bon de sortie, il faudra qu’il y ait quelqu’un qui arrive», prévenait hier le coach après la victoire des siens contre Brest (3-1).

En cas de départ du joueur vers l'Angleterre, nous vous révélions ce matin que deux noms ont été retenus par la direction rennaise : le Lyonnais Sinaly Diomandé (21 ans) et le Lensois Christopher Wooh (20 ans). A un an de la fin de son contrat, Hamari Traoré ne devrait lui pas s'en aller du club, malgré l'intérêt du Barça, que nous relations. «Je ne pense pas, je n’ai aucune information dans ce sens-là» rapporte Genesio. Majer a également affirmé qu'il serait au club cette saison. «Je vais rester à Rennes, il n’a pas été question de partir.» Le Croate était courtisé par l'Atlético de Madrid.