Juventus : les révélations de Paulo Dybala sur son avenir

Cette saison, Paulo Dybala vit très certainement ses débuts les plus difficiles depuis son arrivée à Turin en 2015. En 13 matches joués toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Palerme n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises. Ses prestations sont décriées, et son avenir en terres turinoises semble s’écrire en pointillés si l’on en croit les médias italiens ces derniers jours. Alors que l’international argentin est encore lié à la Vieille Dame jusqu’en juin 2022, on prépare déjà l’avenir du côté des dirigeants. Il y a deux jours, ces derniers lui auraient offert une prolongation de contrat accompagnée d'une revalorisation salariale estimée à 10 M€ par an quand le joueur en réclamerait entre 12 et 15 M€ pour signer un nouveau contrat.

Mais le désaccord entre les deux parties ne semble pas perturber la Joya. Au cours d’un jeu de questions/réponses organisé par le club du Piémont, ce dernier a évoqué un avenir qui semble bel et bien lié à la Juventus. «Ce que je veux pour mon avenir ? Gagner la Ligue des Champions, avec la Juventus évidemment. Quand la Juve m'a proposé de porter le numéro 10, j'ai été heureux et très fier. J'espère pouvoir rendre honneur à ce numéro et encore plus à l'emblème que je porte sur la poitrine, qui est le plus important», a ainsi confié le natif de Laguna à ses supporters.