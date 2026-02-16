L’Atlético de Madrid en a plus que marre du FC Barcelone

Jeudi dernier, le FC Barcelone a été surclassé par l’Atlético de Madrid en demi-finale aller de Coupe du Roi (4-0). En infériorité numérique suite à l’exclusion d’Eric Garcia, les Blaugranas auraient pu repartir du Civitad Metropolitano avec un petit but, en vue du match retour. Mais la réalisation de Pau Cubarsí avait finalement été refusée pour une position de hors-jeu. De quoi provoquer la colère noire du camp catalan, qui avait publié une longue lettre critiquant l’arbitrage espagnol et en demandant des sanctions.

El Chiringuito nous apprenait également qu’Hansi Flick avait disjoncté à l’issue du match et s’était rendu dans le vestiaire où se trouvait l’arbitre du match, Martínez Munuera, pour pousser une grosse soufflante. Le plus important est de se concentrer sur ce que nous pouvons changer. «Le reste est moins reluisant, mais je suis allé parler à l’arbitre après la conférence de presse et la conversation a été constructive. Ce n’est pas de sa faute si nous avons perdu», avait admis le coach allemand avant la rencontre contre Gérone.

Mateu Alemany s’en prend au Barça

Et alors que le match retour, au Camp Nou, se déroulera le 3 mars prochain, l’Atlético de Madrid est sorti du silence pour critiquer cette pression catalane sur l’arbitrage espagnol. Mateu Alemany - ex-directeur sportif du Barça et actuel directeur du football du club madrilène - a souhaité répondre à son ancien club. «Au sujet du match de jeudi, je trouve curieux que l’on parle des arbitres. Cela devrait être le moins important. Il n’y a qu’une seule action qui soit contestée, à savoir un hors-jeu (sur le but qui aurait porté le score à 4-1 en faveur de Barcelone) et les hors-jeu, de nos jours, sont vérifiés technologiquement. C’est objectif et cela ne prête pas à interprétation. S’il y a hors-jeu, il n’y a pas de "presque hors-jeu"».

«C’est soit hors-jeu, soit pas hors-jeu. La même chose nous est arrivée dimanche dernier (contre le Real Betis, avec un but d’Antoine Griezmann), où nous avons également été sifflés pour un hors-jeu très léger. Si c’est léger, c’est hors-jeu. Il n’y a rien d’autre à dire», a estimé le dirigeant ibérique des Colchoneros sur DAZN Espana. Pour rappel, le FC Barcelone a porté plainte auprès de la RFEF (Fédération Royale Espagnole de Football) et du CTA (Comité Technique des Arbitres) à la suite du match perdu.