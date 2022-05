Michel ne veut pas de Mbappé au Real Madrid même après 2025

La suite après cette publicité

Qui n'a pas encore sonné son avis sur la prolongation de Kylian Mbappé ? Il y a eu les madrilènes Carlo Ancelotti et Karim Benzema, les patrons de la Liga et de la Serie A, d'anciennes stars comme Samuel Eto'o, Francesco Totti ou encore Rio Ferdinand et tant d'autres. Cette fois-ci, c'est Michel, l'ancien entraineur de l'Olympique de Marseille, passé lorsqu'il était joueur par le Real Madrid, qui s'est exprimé sur le camouflet reçu par le club madrilène. Pour lui, Mbappé est perdant dans l'histoire et il conseille au club de ne pas tenter de prendre le Français dans trois ans.

«Tout au long de l'histoire, le Real Madrid a eu de grands joueurs et n'a jamais regretté leur départ ou leur absence. Dans ce cas, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, mais pour Mbappé c'est une mauvaise nouvelle. Les trahisons ne sont que pour quelqu'un que l'on aime et Mbappé n'avait aucun sentiment pour le Real Madrid, s'il tant est qu'il en ai déjà eu. Maintenant, en 2025, je ne le ferais pas venir parce qu'en raison des circonstances, il a eu l'opportunité et s'il ne veut pas venir maintenant, il ne devrait pas venir plus tard,» expliquait-il dans les colonnes de AS.