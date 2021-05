Athletic Club : Nico Williams sur les pas de son grand frère

La suite après cette publicité

Véritable OVNI du football moderne, l'Athletic Club se distingue par son credo. Ainsi, seuls les joueurs nés dans le Pays Basque, ayant une ascendance basque ou formés dans un club basque, peuvent porter la tunique du club basé à Bilbao. Parmi ces joueurs, on retrouve Iñaki Williams (26 ans) qui porte l'attaque des Zuri-gorriak depuis quelques années. L'attaquant d'origine ghanéenne qui est né à Bilbao est devenu le premier joueur avec des racines africaines à porter la tunique de l'équipe. Joueur rapide et remuant, il s'est fixé comme attaquant de pointe et évolue actuellement aux côtés de Raul Garcia. Véritable symbole d'une équipe où il a signé jusqu'en juin 2028, il pourrait être rapidement rejoint par son frère.

Seulement âgé de 18 ans, Nico Williams brille au sein de l'équipe B qui évolue en 3e division espagnole et essaye de faire sa place en équipe première. Ailier droit de formation pouvant également évoluer sur l'autre aile, il se distingue par sa vitesse, mais surtout par sa capacité de percussion. Excellent dribbleur, le natif de Pampelune a grandi tout le long avec les équipes jeunes de Bilbao. Pour sa première saison avec l'équipe réserve, il démontre qu'il a tout pour marcher sur les pas de son frère. Devenu immédiatement un titulaire indiscutable de son équipe, il obtient pour l'instant de très bonnes statistiques et s'est affirmé comme l'un des joueurs qui tape à la porte de l'équipe première.

Un joyau déjà bien choyé

À l'instar du milieu offensif Juan Artola (10 buts et 4 passes décisives en 23 matches), Nico Williams est l'une des principales menaces sur le plan offensif. Souvent à l'origine du danger sur son aile droite, il a été décisif sur 16 des 23 matches dont il a pris part avec la réserve pour 9 buts et 10 passes décisives. Une efficacité assez impressionnante pour son âge qui lui permet d'entrevoir l'équipe première. Ces dernières semaines, il a prolongé jusqu'en juin 2024 et aura la possibilité d'étendre un peu plus son bail grâce à une clause activable quand il débutera en équipe première. En plus, une clause libératoire de 30 millions d'euros a été fixée. Preuve que le joueur fait partie des plans de l'Athletic Club.

International U19 avec l'Espagne, Nico Williams a aussi pu découvrir un peu plus l'équipe première cette saison. S'entraînant avec le groupe professionnel, il a aussi connu une convocation le 31 décembre 2020 face au rival de la Real Sociedad. Même s'il n'est pas entré en jeu, ses débuts en équipe première se sont rapproché. «Comme je suis fier de toi, de ce que tu accomplis à seulement 18 ans. Pas à pas. Travail, travail et plus de travail. Ce que les anciens nous ont inculqué. Personne ne t'a rien donné, l'histoire dont nous avons toujours rêvé commence. Ensemble. Je t'aime», avait notamment écrit Iñaki sur les réseaux sociaux lors de la première convocation de son frère en équipe première. Les choses sont devenus réalités ce mercredi lors du match nul 2-2 contre Valladolid. Entré en jeu, il a disputé 28 minutes dont 18 en compagnie de son frère et vient d'être récompensé de tous ses efforts. La belle histoire ne fait que de débuter pour la fratrie Williams à Bilbao.