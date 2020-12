Le plan d'urgence du Barça pour sauver sa défense, l'AC Milan veut blinder ses cadres

Le Barça va recruter cet hiver

La suite après cette publicité

Du côté de la Catalogne, la presse s'inquiète en ce qui concerne la défense du FC Barcelone. Sport sonne même « l'alarme », car après la petite blessure de Clément Lenglet, Koeman va devoir expérimenter, contre Ferencvaros, mercredi. Alors que Gerard Piqué est blessé pour encore longtemps, Samuel Umtiti n'est pas encore prêt à rejouer. Le coach des Blaugranas va donc devoir utiliser de nouveau Oscar Mingueza et enregistre le retour de blessure du jeune Ronald Araujo (21 ans). Mais selon Mundo Deportivo, le Barça a un plan d'urgence. En effet, Koeman et le club sont d'accord sur l'importance de recruter un défenseur central au prochain mercato. Eric Garcia, de Manchester City, est toujours l'objectif numéro 1, explique le quotidien, mais il y a d'autres noms sur la liste, si le club anglais ne veut pas vendre. Il y a notamment Shkodran Mustafi d'Arsenal et Antonio Rüdiger de Chelsea. Enfin, dernière option évoquée par le journal, Jean-Clair Todibo, qui est prêté au Benfica. Son retour dès le mois de janvier n'est pas exclu, affirme Mundo Deportivo.

Mission prolongation pour le Milan

En Italie, l'AC Milan est toujours en tête de la Serie A, avec 5 points d'avance sur son voisin, l'Inter. Mais ce qui fait la couverture de La Gazzetta dello Sport ce mardi, ce sont les prolongations à venir. Elles concernent plusieurs joueurs cadres de l'équipe milanaise, c'est pourquoi elles sont primordiales. « On y met la signature », titre le quotidien transalpin. Les deux signatures de Zlatan Ibrahimovic et de Gianluigi Donnarumma semblent en bonne voie, eux qui ont le même agent, un certain Mino Raiola. Leur volonté de prolonger est une «certitude» selon La Gazzetta, et «l'optimisme grandit à Milan». Et puis, le club s'est également mis au travail pour Franck Kessié, dont le contrat ne se termine qu'en 2022, en revanche, tandis qu'une réunion est bientôt prévue pour Hakan Çalhanoğlu. La fin de son bail arrive cet été, à l'instar des deux premiers joueurs évoqués.

Le Real n'a pas le droit à l'erreur

Le Real Madrid joue ce mardi face au Shakhtar, dans un match ô combien important qui fait la Une en Espagne. Une victoire face au club ukrainien, et ce serait la qualification qui tendrait les bras aux hommes de Zinedine Zidane. En revanche, si ces derniers venaient à perdre, ils seraient en mauvaise posture pour atteindre les huitièmes. Car le Shakhtar reviendrait à égalité de points, et passerait devant, vu que les Madrilènes avaient déjà perdu le match aller. La pression est énorme pour la Casa Blanca, c'est pourquoi Marca parle d'une « exigence maximale », aujourd'hui. Même son de cloche, en Une du journal As, qui met en avant les mots du coach du Real Madrid. Zidane a décrit cette rencontre comme une « autre finale ». Et elle aura lieu ce soir à 19 heures (match à suivre en direct sur notre live commenté).