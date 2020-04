PSG : le Real Madrid change complètement son fusil d'épaule pour Alphonse Areola

Où jouera Alphonse Areola la saison prochaine ? C'est une question que beaucoup se posaient ces dernières semaines. Prêté sans option d'achat au Real Madrid cette saison, dans le rôle de deuxième gardien derrière Thibaut Courtois, le Français semblait promis à l'écurie madrilène, plutôt convaincue par son apport en tant que portier remplaçant. Mais du côté de Madrid, on essaye de faire attention d'un point de vue financier, notamment à cause de la crise financière liée au coronavirus qui, bien qu'à moindre échelle par rapport à ses concurrents, touche aussi le club.

Le Real Madrid souhaite ainsi faire quelques économies au niveau de sa masse salariale, en plus de se garder des sous de côté pour différentes grosses opérations qui vont être réalisées dans les années à venir, Kylian Mbappé en tête de liste. De quoi bouleverser l'avenir du portier qui appartient au Paris Saint-Germain... Effectivement, les Merengues n'auraient désormais plus l'intention de conserver le Français comme l'explique AS. Aucune offre ne sera donc faire au PSG dans les semaines à venir. Ils souhaitent miser sur l'option maison, Andriy Lunin, actuellement prêté au Real Oviedo en deuxième division espagnole après des passages anecdotiques à Valladolid en première partie de saison et à Leganés l'an dernier.

Areola pense à l'Euro

Le salaire de l'Ukrainien est bien inférieur (la moitié environ) aux 2,7 millions d'euros net que touche le Français. Ce dernier était à l'aise à Madrid, mais il est désormais conscient qu'il va devoir se trouver un nouveau club pour la saison prochaine, et ce même s'il plaisait également à Zinedine Zidane et était très apprécié au sein du vestiaire. Toujours selon le journal, il a déjà commencé à se chercher un club pour la saison prochaine, puisque tout porte à croire qu'il n'aura pas de place à Paris non-plus, avec un Leonardo qui souhaite s'en séparer.

La publication espagnole rajoute que le portier pense également au prochain Euro, et qu'il est conscient qu'une nouvelle saison en tant que remplaçant pourrait lui fermer les portes de la sélection. Ce départ du Real Madrid devrait donc être, dans ce sens là, un peu plus facile à digérer pour le titi parisien, qui va probablement avoir bon nombre de prétendants. La semaine dernière, l'Equipe expliquait ainsi que plusieurs formations de Premier League étaient déjà sur le coup. De quoi permettre au Paris Saint-Germain d'envisager une belle vente...