Real Madrid - Real Valladolid : les compositions officielles

Le Real Madrid accueille Valladolid à Santiago Bernabeu dans le cadre de la 2e journée de Liga. Frustrés après le match nul 1-1 de la semaine passée sur la pelouse de Majorque, les Merengues doivent réagir ce dimanche devant leurs supporters et lancer leur saison. Les yeux seront bien évidemment braqués sur Kylian Mbappé qui n’a pas encore marqué en championnat sous ses nouvelles couleurs. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Carlo Ancelotti opte pour un 4-3-3. Courtois dans le but, Carvajal sur le côté droit de la défense, une charnière Militao-Rüdiger alors que Fran Garcia profite de la suspension de Ferland Mendy pour être titulaire à gauche. Au milieu, Tchouameni et Valverde sont accompagnés par Arda Güler qui remplace numériquement Bellingham (blessure). Enfin le trio Vinicius Junior-Mbappé-Rodrygo est reconduit aux mêmes postes en attaque. En face, Paulo Pezzolano aligne son équipe en 4-4-2. Un onze défensif et compact, Machis et Marcos André auront pour mission de peser sur la défense madrilène.

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Carvajal ©, Militao, Rüdiger, F.Garcia - Tchouameni, Valverde, Arda Güler - Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior

Valladolid : Hein - L.Perez ©, Comert, Boyomo, Rosa - I.Sanchez, Juric, K.Perez, Meseguer - Machis, Marcos André