Supercoupe d’Espagne : le FC Barcelone sur un nuage après sa victoire contre le Real Madrid

La suite après cette publicité

Porté par un grand Gavi, le FC Barcelone a surclassé le Real Madrid et s’est offert sa 14e Supercoupe d’Espagne (3-1). Un mois après la victoire du Real Madrid lors du Clasico, en Liga (3-1) et également à la suite d’un parcours raté en Ligue des Champions, ce nouveau trophée semble avoir libéré les joueurs catalans et Xavi Hernandez, qui a remporté son premier trophée en tant qu’entraîneur de son club de cœur.

Après la rencontre, Xavi Hernandez est revenu sur le dur parcours des Blaugranas, depuis le départ de Lionel Messi. «Cela nous donne la tranquillité d’esprit et la confiance. Les joueurs voient ce que nous avons prévu de bien faire, en dominant et en battant Madrid avec une grande autorité. Je suis très content pour les joueurs. Ils ont reçu beaucoup de critiques et la plupart d’entre elles sont injustes. C’est aussi très important pour le club, à cause de la situation économique d’où nous venons et du départ de Leo (Messi)», a-t-il expliqué.

À lire

Vidéo : Twitter en folie après la masterclass de Gavi contre le Real Madrid

Premier titre pour Robert Lewandowski, Gavi héros de la soirée

Et le premier à avoir montré publiquement cette fierté est Robert Lewandoswki. Le Polonais s’est dit fier de ce premier trophée remporté avec Barcelone. «Nous avons fait un excellent travail et appris à gérer le match. Nous sommes très heureux de gagner et nous devons en profiter. Quand je suis arrivé à Barcelone, je savais que je devais gagner des titres. Ce n’est pas un défi, mais mon objectif», a-t-il expliqué au micro du diffuseur. Ronald Araujo, blessé durant tout le début de saison et auteur d’un grand match, a également savouré. «J’étais en larmes. J’ai eu du mal avec la blessure sur le plan émotionnel parce que j’ai raté la Coupe du monde».

La suite après cette publicité

Enfin, le héros de ce Clasico, Gavi, s’est livré après son premier titre remporté avec son club formateur. «Je pense que le coach a bien préparé le match. On a assez dominé l’adversaire. Mes idoles ont toujours été Iniesta et Verratti. J’essaie toujours d’être le même joueur», a-t-il assuré, lui qui est auteur de deux passes décisives et d’un but. Un trophée qui devrait donc lancer la saison des Catalans, qui sont toujours en lice pour remporter la Liga, la Coupe d’Espagne et la Ligue Europa.