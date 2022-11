Belgique - Maroc : les notes du match

Après la victoire surprise du Costa Rica contre le Japon (1-0), la deuxième journée de la phase de poules se poursuivait avec un choc dans le groupe F entre la Belgique et le Maroc. En manque d'inspiration face à la Croatie (0-0), les Lions de l'Atlas espéraient lancer leur Mondial et s'offrir un gros coup. En face, les Diables Rouges, tombeurs du Canada (1-0), pouvaient, quant à eux, valider leur billet pour les 8es de finale en cas de nouveau succès.

Alignés en 4-2-3-1, les Belges prenaient rapidement le contrôle des opérations et Batshuayi sollicitait, une première fois, Mohamedi, remplaçant de Bounou absent de dernière minute. Dominateurs, les hommes de Roberto Martinez tombaient, cependant, sur une défense marocaine bien regroupée. Pire encore, les coéquipiers de De Bruyne étaient tout proches de craquer juste avant la pause. Sur coup franc, Ziyech trompait Courtois mais ce dernier était finalement sauvé par la VAR pour une position de hors-jeu de Saïss, coupable de faire action de jeu (45+2e). Accrochée à la pause, la Belgique revenait avec les mêmes intentions offensives au retour des vestiaires et se signalaient rapidement sur la pelouse d'Al-Thumama. Auteur d'un joli numéro, Hazard mettait une nouvelle fois Mohamedi à contribution (52e).

Dominés, les Marocains réagissaient dans la foulée. Trouvé sur la gauche de la surface, Boufal enroulait mais son ballon frôlait le montant de Courtois (57e). Un match vivant où Mertens y allait également de sa frappe (65e) mais c'est finalement le Maroc qui prenait l'avantage. Sur une nouvelle phase arrêtée, Sabiri armait un puissant tir au premier poteau... Gêné par le même Saïss, Courtois laissait filer le ballon sous son bras (1-0, 73e). Dans le dernier quart d'heure, les Diables Rouges tentaient bien de revenir mais Vertonghen, servi par De Bruyne, ne parvenait pas à ajuster sa tête (82e).

Bien que dominés dans le jeu, les Lions de l'Atlas tenaient leur exploit. En toute fin de rencontre, Aboukhlal, profitant d'un numéro de Ziyech, doublait même la mise (2-0, 90+2e). Avec cette probante victoire (2-0), le Maroc se relance totalement et prend la tête du groupe F avant la rencontre opposant la Croatie au Canada. Malgré le coup de gueule passé par De Bruyne après la première journée, la Belgique pointe, de son côté, à la deuxième place et se retrouve dans une position inconfortable avant l'ultime confrontation contre les coéquipiers de Luka Modrić.

Courtois (3) : une grosse erreur sur le but de Saïss, finalement refusé par le VAR (45e+3). Mais le portier du Real Madrid a réalisé la même erreur devant Sabiri, pour l'ouverture du score. Deux arrêts à signaler tout de même (49e et 90e), mais il ne peut rien sur le deuxième but du Maroc.

Meunier (4) : peu en vue en première période, il a eu du mal face aux montées de Boufal et Amarabat. Après la pause, il s'est montré plus offensif, mais a fait preuve de maladresse sur les centres. Dépassé par la technique de Boufal, il offrait une belle occasion de but aux Marocains (57e), avant de se faire une nouvelle fois surprendre (64e). Heureusement sans conséquence pour les Diables Rouges. Remplacé par De Ketelaere (75e), qui a pris un rôle de buteur.

Alderweireld (4) : aligné au sein de cette défense à quatre et préféré à Dendoncker, le défenseur central d'Antwerp n'a pas eu beaucoup de travail à faire dans cette partie. Il a tout de même su se montrer présent quand il le fallait (5e), mais il reste difficile de le juger pleinement sur ce match, après une première plutôt inquiétante contre le Canada. D'autant plus qu'il n'a pas été exempt de tout reproche sur les coups de pieds arrêtés.

Vertonghen (5) : à l'instar de son partenaire défensif, Vertonghen a vécu une soirée plus tranquille que face au Canada. Il a tout de même été intéressant dans les duels aériens (3 gagnés) et n'a pas commis d'erreur notable. Le buteur marocain En-Nesyri a été bien contenu durant toute la partie.

Castagne (3) : le latéral de Leicester pensait avoir un sacré travail défensif à produire face à Ziyech. Mais finalement, Castagne a plutôt fait son match avec quatre tacles réussis et une interception importante (42e). Il s'est même permis quelques montées offensives et a beaucoup tenté de chercher E. Hazard. Mais sa fin de match a été ratée et il a fait preuve de fébrilité. Il s'est d'ailleurs fait mangé par Ziyech, pour le deuxième but.

Witsel (3) : chargé d'accompagner sa charnière centrale, Witsel a semblé dépassé et perturbé par le milieu de terrain des Lions de l'Atlas. Fébrile au duel, il n'a pas eu l'impact qu'il fallait pour permettre à la Belgique de prendre les devants. Un match globalement manqué et une grosse erreur de relance amenant au deuxième but marocain.

Onana (4) : dans une position plus haute que Witsel, le milieu de terrain des Toffees n'a pas assez eu d'impact offensif dans cette partie et a fait preuve d'imprécisions techniques pour trouver ses partenaires (27e, 40e). Préféré à la place Tielemans sur ce match, il n'en a pas profité pour gagner sa place. On attendait mieux de sa part pour percer le bloc adverse. Remplacé par Tielemans (60e), qui a apporté plus de rythme.

T. Hazard (3) : aligné sur l'aile gauche, il a beaucoup couru et effectué les efforts défensifs en première mi-temps. Fébrile, il s'est fait surprendre par Hakimi (35e). Offensivement, il a manqué son match et n'a pas réussi à apporter du danger, bien contenu par la défense marocaine. Également chargé de tirer les coups de pieds arrêtés, il a fait preuve d'imprécision. Remplacé par Trossard (75e), qui n'a pas apporté plus.

De Bruyne (5) : il a été le seul à tenter d'accélérer le jeu et de perturber le bloc adverse pour créer du danger. En début de partie, il a beaucoup fait de mal à Saïss et a été le seul joueur belge à faire des différences. Mais De Bruyne s'est éteint au fil du match et le Maroc en a profité pour réussir sa fin de match. Une prestation frustrante pour le maître à jour de Man City.

E. Hazard (5) : une première mi-temps intéressante où l'on sent qu'il retrouve peu à peu ses jambes, en se montrant enfin percutant. Une frappe puissante, déviée par El Kajoui (51e). Mais après cela, le Madrilène a été à court de jus et a ensuite été facilement contenu par le Maroc. Alors qu'il semblait lessivé à l'heure de jeu, il a cédé sa place au profit de Mertens (60e), qui s'est montré dangereux.