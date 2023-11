Borussia Dortmund - Bayern Munich : les compositions sont là

La 10e journée de Bundesliga offre un sacré duel au sommet. Le Bayern Munich se déplace sur la pelouse du Borussia Dortmund. A domicile, les Marsupiaux s’articulent dans un 4-3-3 où Gregor Kobel occupe les cages avec Marius Wolf, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck et Julian Ryerson devant lui. Placé comme sentinelle, Salih Özcan est épaulé par Marcel Sabitzer et Julian Brandt. Enfin, Donyell Malen, Niklas Füllkrug et Marco Reus sont associés en attaque.

Le Rekordmeister de Thomas Tuchel s’organise dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart derrière Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano, Kim Min-Jae et Alphonso Davies. Konrad Laimer est placé en sentinelle auprès de Leon Goretzka. Seul en pointe, Harry Kane est soutenu par Leroy Sané, Jamal Musiala et Kingsley Coman.

Les compositions

Borussia Dortmund : Kobel - Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson - Sabitzer, Özcan, Brandt - Malen, Füllkrug, Reus

Bayern Munich : Neuer - Mazraoui, Upamecano, Min-jae, Davies - Laimer, Goretzka - Sané, Musiala, Coman - Kane