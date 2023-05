Clermont - OL : les compositions officielles

Nouvelle journée de Ligue 1 sur Foot Mercato et encore une belle affiche au programme ! Et pour cause, l’Olympique Lyonnais se déplace ce dimanche sur la pelouse de Clermont, au stade Gabriel-Montpied, dans le cadre de la 35ème journée de championnat. Actuels septiemes de Ligue 1 (56pts) et engagés dans une folle remontée vers les places européennes, les hommes de Laurent Blanc peuvent chiper la cinquième place, synonyme de qualification en C3, à Lille (5e, 59pts) en cas de carton face aux Auvergnats. Sur une série de deux victoires consécutives, dont une remontée extraordinaire face au MHSC la semaine dernière (5-4), le club rhodanien tentera de réaliser ainsi la passe de trois afin de mettre la pression sur ses adversaires directs dans la course à l’Europe. En face, les Clermontois vont vouloir poursuivre leur excellente dynamique des dernières semaines. Clermont a en effet remporté cinq de ses six dernières rencontres et réside à une honorable onzième place au classement en championnat (50pts).

Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 13h00. Pour cette nouvelle sortie de la saison en Ligue 1, Laurent Blanc, handicapé par les absences de Jêrôme Boateng et Bradley Barcola, mise sur un 5-3-2. Suspendu lors de la dernière rencontre face à Montpellier, Castello Lukeba retrouve une place de titulaire en charnière centrale aux côtés de Dejan Lovren et Sinaly Diomandé. Maxence Caqueret, Corentin Tolisso et Rayan Cherki sont positionnés dans le milieu de terrain. Le secteur offensif est composé des deux pointes Amin Sarr et l’indispensable Alexandre Lacazette, auteur d’un quadruplé face au MHSC. En face, Pascal Gastien ne bouscule pas ses plans et décide d’articuler son système tactique en 3-4-3. Le milieu de terrain sera occupé par Mehdi Zeffane, Johan Gastien, Yohann Magnin et Neto Borges, tandis que l’attaque sera emmenée par Saif-Eddine, Grejohn Kiey et Elbasan Rashani.

Compositions des équipes :

Clermont : Diaw - Seidu, Ogier, Caufriez - Zeffane, Gastien, Magnin, Neto Borges - Khaoui, Kyei, Rashani.

OL : Lopes - Gusto, Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Tolisso, Caqueret, Cherki - Sarr, Lacazette.