AS Roma : José Mourinho veut tenter le coup avec Paulo Dybala

Paulo Dybala (28 ans) ne comprend pas. Lorsque son départ de la Juventus a été officialisé par la Vieille Dame, l’attaquant argentin pensait trouver rapidement preneur. Libre de tout contrat, il fait partie de ces stars disponibles à « moindre » coût. Sauf qu’aujourd’hui, la Joya n’a toujours pas de club. Avant même l’annonce de son départ, Dybala était pourtant annoncé avec instance du côté de l’Inter.

Tout semblait presque réglé et puis les Nerazzurri ont fait savoir que l’ancien Bianconero n’était plus une priorité, surtout avec le retour en prêt de Romelu Lukaku. Poussé vers la sortie par la Juve, snobé par l’Inter et non prioritaire pour l’AC Milan, Dybala commence à sérieusement se poser des questions. Un avenir en Serie A reste toujours possible.

Tout dépend de Zaniolo

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport indique que le joueur va rencontrer son agent Jorge Antun et l’intermédiaire Fabrizio De Vecchi, l’homme qui remue ciel et terre pour lui trouver un nouveau club. En clair, Dybala veut savoir pourquoi il se retrouve dans cette situation malgré son statut de star. Deux options italiennes seraient d’actualité. La première mène au Napoli et la deuxième à l’AS Roma. José Mourinho aimerait recruter Dybala et l’Argentin s’est déjà dit prêt à baisser son salaire.

Cependant, cette affaire dépend du futur de Nicolo Zaniolo. Courtisé par la Juventus, l’attaquant de 23 ans doit être vendu si le club de la Louve veut pouvoir avancer avec Dybala. Les dernières informations en provenance d’Italie évoquaient un prêt payant de 10 M€ plus une option d’achat de 40 M€ selon Sky Italia. Suffisant ? Non. Les médias transalpins précisent également que le montant des commissions d’agent freine également les choses. Affaire à suivre.