Manchester City : David Silva et Vincent Kompany auront leur statue devant l'Etihad Stadium

Ils sont deux légendes modernes de Manchester City. Ils ont réussi à replacer le club sur la carte du football anglais. Arrivés respectivement au club en 2008 et en 2010, Vincent Kompany et David Silva sont désormais deux anciens joueurs du club. Le Belge est parti il y a un an et l'Espagnol vient de faire ses adieux avec la défaite face à l'OL en Ligue des Champions.

Néanmoins, ils auront tous les deux marqué l'histoire les Sky Blues. Le club anglais n'a d'ailleurs aucune intention de les oublier, bien au contraire même. Dans un communiqué, officialisant le départ de David Silva, Manchester City indique qu'une statue des deux joueurs aura bientôt sa place devant l'Etihad Stadium. En plus de cela, au centre d'entraînement, une mosaïque représentant David Silva lors du 6-1 face Manchester United en 2011 doit bientôt être installée. Voilà un sacré hommage.