Lens s’offre Goduine Koyalipou

Le mercato du RC Lens est décidément très animé. Après l’incroyable coup de théâtre dans le dossier Pau Lopez et le départ de Brice Samba au Stade Rennais, le club artésien a quand même réussi à s’offrir un attaquant. Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, il s’agit de Goduine Koyalipou.

L’attaquant centrafricain de 24 ans arrive en provenance de Bulgarie et du CSKA Sofia. Lens a payé 2 M€ pour s’attacher ses services. « Un « Fauve » qui a les crocs ! Attaquant complet et polyvalent, Goduine Koyalipou vient compléter le secteur offensif du Racing. Redoutable finisseur sous les couleurs du CSKA Sofia (15 réalisations en 17 apparitions) lors de la première partie de saison, l’international centrafricain s’engage avec les Sang et Or jusqu’en 2028 », peut-on lire sur le communiqué.