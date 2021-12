Arsenal : Mikel Arteta positif au Covid-19 et absent face à Manchester City

Mikel Arteta ne sera pas sur le banc d’Arsenal pour la réception de Manchester City samedi (13h30). En effet, les Gunners ont annoncé ce mercredi que l’entraîneur espagnol avait été testé positif au Covid-19.

«Mikel Arteta manquera notre match contre Manchester City le jour de l'an après avoir été contrôlé positif au COVID-19. Mikel s'isole conformément aux directives du gouvernement et nous lui souhaitons un bon rétablissement.»

🚨 Mikel Arteta will miss our match against Manchester City on New Year’s Day, after testing positive for COVID-19