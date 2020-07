Bundesliga : les révélations de la saison 2019/2020

Très riche en moments forts et en grandes prestations, la saison 2019/2020 de Bundesliga est un très bon cru. Certains joueurs se sont montrés excellents pour leur première saison à ce niveau-ci, d'autres ont confirmé tandis que certains se sont imposés comme de très belles surprises. Parmi ces éléments, Alphonso Davies en est l'un des plus marquants. Arrivé en tant qu'ailier des Vancouver Whitecaps en janvier 2019, le Canadien s'est imposé en tant que latéral gauche. Poussant David Alaba dans l'axe de la défense, le joueur de 19 ans impressionne par sa vitesse et sa percussion. Latéral moderne, il a disputé 38 matches toutes compétitions confondues pour trois buts et huit passes décisives. Son coéquipier Joshua Zirkzee s'est également mis en valeur cette saison. Doublure de Robert Lewandowski, le buteur néerlandais a joué son rôle de joker à merveille. En 9 matches de Bundesliga, il a inscrit 4 buts et 1 passe décisive. Il a ainsi été décisif toutes les 58,6 minutes avec le Rekordmeister.

La suite après cette publicité

Du côté du dauphin, le Borussia Dortmund, on est obligé de penser à Erling Braut Håland. L'attaquant norvégien de 19 ans s'était certes révélé en Autriche du côté du Red Bull Salzbourg en début de saison, mais son acclimatation aux Marsupiaux a été tonitruante. 13 buts et 3 passes décisives en 15 matches. De quoi augurer une belle saison 2020/2021 pour le natif de Leeds. Son coéquipier Giovanni Reyna a aussi animé la fin de saison. Le jeune milieu américain, dont l'explosion rappelle un peu celle de son compatriote Christian Pulisic quelques années auparavant, a participé dans la dernière ligne droite. En 15 matches, il a montré de très belles qualités techniques et un fort potentiel. Au RB Leipzig, les Français ont impressionné. Tout d'abord, Christopher Nkunku a inscrit 5 buts et délivré 13 passes décisives. Il est ainsi le troisième meilleur passeur de la Bundesliga avec Thorgan Hazard. Ensuite, en défense, Nordi Mukiele a confirmé après une première saison d'adaptation. Bien plus utilisé (25 matches, 3 buts et 3 passes décisives), il a montré de belles choses aussi bien sur le flanc droit que dans l'axe. Arrivé lors de l'hiver, l'Espagnol Dani Olmo a eu un peu de difficultés au début, mais semble s'être bien adapté tout comme le latéral gauche Angeliño.

Des Français qui se sont vite adaptés

Autre Tricolore à s'amuser en Allemagne, Marcus Thuram. Arrivé de Guingamp, ce talent brut est en train d'être poli par Marco Rose au Borussia Mönchengladbach. Avec 10 buts et 8 passes décisives en 31 matches, il a connu une adaptation express. Décidément, la France est à l'honneur puisque Moussa Diaby (20 ans) montre de belles choses avec le Bayer Leverkusen. L'ailier arrivé du Paris Saint-Germain doit encore progresser dans l'efficacité, mais sa saison est plutôt réussie avec 5 buts et 5 passes décisives en 28 matches. Son coéquipier Edmond Tapsoba est arrivé seulement à l'hiver, mais ses performances impressionnent. Le Burkinabé, qui avait déjà été très bon du côté du Vitoria Guimaraes, a su confirmer en Bundesliga en écartant notamment l'international allemand Jonathan Tah. Autre défenseur central très solide, Ozan Kabak avait porté Schalke 04 en débute de saison. Néanmoins, le Turc a connu quelques pépins physiques et a sombré en fin de saison comme son équipe qui a terminé douzième. Le latéral droit anglais Jonjoe Kenny a également fait de très bons débuts qui demandent confirmation dans la Ruhr. Parti du RB Leipzig à l'hiver pour le Hertha Berlin, Matheus Cunha s'est facilement imposé dans la capitale allemande avec 5 buts et 2 passes décisives en 11 matches. Équipe frisson de cette saison, Fribourg a achevé l'exercice à une très belle huitième place. Outre Gian-Luca Waldschmidt, deux éléments de Christian Streich ont crevé l'écran. Il s'agit du défenseur Robin Koch dont le Borussia Dortmund fait les yeux doux, mais aussi Lukas Holer qui a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives en 34 matches.

D'autres buteurs se sont mis en avant. On peut penser à André Silva (Eintracht Francfort) auteur de 8 buts en 10 matches depuis la reprise du championnat et qui s'est rattrapé d'un début de saison moyen. Buteur de Cologne, le Colombien Jhon Cordoba compte 13 buts et 2 passes décisives en 29 matches et a aidé les siens dans l'opération maintien. Le Suisse Ruben Vargas a lui bien aidé Augsbourg. Le joueur de 21 ans a montré de belles choses avec sa percussion et son efficacité (6 buts et 2 passes décisives en 33 matches). Enfin, comment ne pas parler de Milot Rashica ? Certes, il avait déjà été intéressant la saison dernière, mais il a été encore plus impressionnant lors de l'exercice 2019/2020. Le Kosovar, qui intéresse le RB Leipzig ou encore Liverpool, a marqué 8 buts et délivré 6 passes décisives en 28 matches. Surtout, il a su être la lueur d'espoir dans la saison du Werder Brême et a poussé jusqu'au bout pour que le club s'offre une chance de maintien avec des barrages contre Heidenheim. On peut aussi noter les belles saisons de Sebastian Bornauw (Cologne), Sebastian Andersson (Union Berlin), Ilhas Bebou (Hoffenheim), Joao Victor (VfL Wolfsbourg), Leopold Zingerle (Paderborn), Stefan Posch (Hoffenheim), Marin Pongracic (VfL Wolfsbourg) et Marius Bülter (Union Berlin). S'ils ont déjà montré de très belles choses la saison dernière, trois hommes ont confirmé. Il s'agit de Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Gian-Luca Waldschmidt (Fribourg) et Florian Niederlechner (Augsbourg). Enfin, le jeune joueur du Bayer Leverkusen Florian Wirtz a montré de belles choses. Âgé de 17 ans, il devra confirmer les belles choses entrevues lors de la prochaine saison.