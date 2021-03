Arsenal : Arteta répond à la rumeur du Barça

La suite après cette publicité

Arteta pour remplacer Koeman au Barca ? C’est la folle rumeur de cette semaine, venue tout droit d’Espagne. Ce lundi, RAC-1 annonçait que Joan Laporta, le favori aux élections présidentielles du club, avait fait de Mikel Arteta le successeur de Ronald Koeman sur le banc du Barça. Interrogé à ce sujet en conférence de presse aujourd’hui, le technicien espagnol actuellement en poste à Arsenal n’a pas démenti cette information.

«Il y aura toujours des spéculations lorsqu'il y aura des élections à Barcelone, c'est une énorme équipe. Evidemment, c'est là que j'ai grandi en tant que joueur et il y aura toujours des liens. Mais je suis vraiment concentré sur le travail que j'ai à faire ici, et il y a beaucoup à faire, et cela me plaît beaucoup» a-t-il déclaré à la presse. Arteta se concentre donc sur le travail du côté de l’Emirates, mais quid du futur ?