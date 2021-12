OL : Peter Bosz défend Malo Gusto

La suite après cette publicité

Sale soirée pour l'Olympique Lyonnais, mais aussi pour le jeune Malo Gusto (18 ans). Titularisé pour la septième fois de la saison en championnat, le latéral droit a été directement impliqué dans les deux buts bordelais (2-2). Mais il a pu compter sur le soutien de Peter Bosz.

«Quand Paqueta perd le ballon à la fin (sur l'action qui amène le deuxième but adverse), avec son expérience, ça ne doit pas lui arriver. J’ai moins de problème avec Malo. Il a 18 ans, il joue avec le cœur et il donne tout. Je ne suis pas sûr qu’il ne fera pas d’erreurs comme ça dans sa carrière. Mais il a 18 ans et il faut apprendre», a-t-il confié en conférence de presse. Le jeune défenseur appréciera, son coéquipier brésilien un peu moins.