MU - Liverpool : les notes du match

Bousculé par un mercato estival qui n'avance pas, avec l'ombre d'un départ de Cristiano Ronaldo, Manchester United a débuté la saison de la pire des manières avec deux défaites en deux rencontres, dont une humiliation à Brentford (4-0). Avec la présentation de Casemiro devant Old Trafford avant la rencontre, les Red Devils devaient absolument enfin lancer leur saison face à leur meilleur ennemi : Liverpool. Premiers choix forts pour Ten Hag : Varane débutait sur le banc aux côtés de Martinez, à la place de Maguire. Rashford, Sancho et Elanga occupaient l'attaque, alors que Ronaldo débutait sur le banc. Rapidement, les hommes de Ten Hag ont beaucoup posé de problèmes aux Reds, privés de neuf joueurs, ce lundi. Après un excellent début de match des locaux, Elanga trouvait le poteau (10e), avant un sublime enchaînement de Sancho, qui ouvrait le score (1-0, 16e).

En difficulté, les Reds ne parvenaient pas à produire leur jeu et confirmaient leur début de saison compliquée. Mieux dans les duels et mieux techniquement, Man United parvenait logiquement à faire le break grâce à une belle conclusion de Rashford, trouvé par Martial quelques secondes après l'entrée en jeu du Français (2-0, 53e). Rashford, auteur d'une belle performance, aurait pu s'offrir un doublé après un sublime enchaînement (76e). Mais finalement, après une reprisée détournée de Carvalho, Salah suivait bien et parvenait à revenir au score (2-1, 81e). Au terme d'un match abouti, c'est bien la formation mancunienne qui est sortie victorieuse de ce choc et a pu enfin lancer sa saison. Manchester United ira à Southampton, alors que les Red Devils, toujours privés de victoire, devront s'imposer contre Bournemouth.

L'homme du match : Varane (7) : impérial durant toute la rencontre, malgré une intervention douteuse sur Milner (6e), l’international français a mis à mal beaucoup de tentatives de Liverpool en coupant de nombreuses passes et incursions des Reds. Un match solide pour le défenseur central de 29 ans. Auteur d'un gros tampon sur Luis Dias en 1ère mi-temps, il a écopé d'un carton jaune (27e).

Manchester United

Elanga (6) : passeur décisif sur le but de Sancho, l’ailier suédois a joué avec Alexander-Arnold pendant toute la première période. Remplacé par Martial (6) : entré en début de seconde période, le Français placé à la pointe de l’attaque a donné un second souffre à MU. Après une perte de balle d’Eliott, l’attaquant a récupéré la balle et a lancé Rashford en profondeur pour le 2-0. Son entrée a dynamité l'attaque mancunienne.

Rashford (6,5) : en difficulté face à la paire Gomez-Van Djik, l’attaquant anglais n’a pas su se mettre en valeur dans cette première période. Replacé à gauche avec l’entrée de Martial au retour des vestiaires, le joueur de 24 ans a été trouvé à la limite du hors-heu par Anthony Martial en profondeur et a inscrit son premier but depuis 17 matchs avec les Red Devils (53e) d’une frappe décroisée. Il aurait pu doubler la mise après son incursion dans la défense des Reds et une frappe qui passe au-dessus des cages d'Alisson (76e). Un bon match de la part du n°10 de MU. Cristiano Ronaldo (86e).

Malacia (6,5) : Limitant l'activité de Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold côté droit, le latéral gauche néerlandais a démontré tout son talent contre Liverpool. S'il n'a pas montré énormément offensivement, il a quand même bien accompagné les actions et fluidifié le jeu par sa technique. Défensivement en revanche, c'est une prestation de haut vol pour l'ancien du Feyenoord.

Dalot (5) : dans son duel face à Luis Diaz, le défenseur portugais a connu du bon et du moins bon. Il a réussi à contenir l’attaquant colombien, mais a été sanctionné d’un carton jaune en toute fin de première mi-temps (45e). Le latéral droit a été plus discret en 2ème mi-temps. Remplacé par Wan-Bissaka (86e)

Liverpool

Alisson (5) : malgré le but en première période, sur lequel il ne peut rien faire, il a sauvé Liverpool sur le coup franc d'Eriksen qui filait en lucarne (25e). En deuxième période, le scénario a semblé se reproduire pour lui. Il est abandonné par sa défense sur le but de Rashford (53e) mais derrière il sauve sa cage sur un tir du numéro 10 mancunien, encore lui (56e). Il a fini son match avec une superbe intervention dans les pieds de Martial (90e+1).

Alexander-Arnold (4) : intéressant lors des premières minutes de jeu dans son duel avec Elanga, il a finalement perdu son face à face avec l'attaquant mancunien. Sa faute sur Rashford en début de match aurait pu couter cher (7e). Il a pris un carton jaune suite à un très bon dribble d'Elanga qui l'a mis dans le vent aux abords de la surface (24e). Toujours aussi offensif, il a multiplié les centres et les corners sans grande réussite. Son apport offensif n'a donc pas permis d'effacer sa performance défensive insuffisante.

Gomez (3,5) : sa superbe intervention sur la passe de Sancho pour Rashford a été salvatrice pour des Reds dominés (20e). Néanmoins il a manqué de mordant pour stopper les attaques mancuniennes comme sur la percée de Rashford (76e) et il a semblé en retard défensivement sur les seconds ballons grattés par les joueurs d'Erik Ten Hag. De plus, son jeu long a été beaucoup moins précis que son coéquipier de la défense centrale.

Van Dijk (3,5) : Son jeu long a permis au Reds de respirer mais son charisme habituel a manqué à Liverpool dans ce match. Malgré tout, il a effectué un superbe retour sur Rashford en début de match (4e) mais ce fût presque tout. La défense n'a pas été à son avantage sur ce match et Van Dijk a sa part de responsabilité dans ce constat. Un match a oublié pour l'homme fort de cette charnière de Liverpool.

Robertson (5) : sa mauvaise relance a permis à Manchester United d'avoir la plus belle occasion du début de match avec le poteau d'Elanga (10e). Il a fait l'essuie-glace sur son côté gauche pour amener le surnombre en attaque et combiner avec ses coéquipiers. Un match intéressant de sa part même si la finition n'a pas été au rendez-vous. Il fût quand même un des joueurs les plus intéressants sur cette rencontre du côté de Liverpool. Il a été remplacé par Tsimikas (85e).

Henderson (5) : toujours disponible, le capitaine des Reds a essayé d'amener le danger en combinant avec ses coéquipiers mais la précision a fait défaut au milieu de Liverpool dans son ensemble. Surtout, ils se sont fait manger dans l'intensité et la combativité du milieu mancunien. Après une telle partition, on a forcément envie d'accabler le capitaine même si ce n'est pas lui qui est à blâmer après la pâle copie de Liverpool. Il a été remplacé par Fabinho pour la fin du match (59e).

Milner (4.5) : combattif comme à son habitude, il a fait des allers retours toute la partie mais a manqué de tranchant dans les moments importants. Il s'est notamment jeté trop tôt sur le but de Sancho (16e) et sa tête aurait pu permettre au Reds d'égaliser (41e). On a senti l'absence des titulaires et c'est notamment à cause de sa performance. Il a été remplacé par Carvalho (73e).

Elliott (4) : peu en vue en début de match, il est monté en puissance au fur et à mesure de la première période comme ses coéquipiers du milieu de terrain. Pour lui, la deuxième période aura été un long calvaire. Il a raté son contrôle en amont du but de Rashford (53e). Très peu à son avantage, il a quand même amené le danger sur le but de Liverpool. C'est grâce à sa tête si le ballon revient sur Carvalho puis Salah. Mais cela reste trop limité pour remonter le niveau de son match.

Salah (5,5) : son coup du sombrero sur Malacia aurait pu être une des images de la soirée si l'occasion avait fini au fond (14e). Même s'il a fait du Salah dans le texte avec des gestes impressionnants et un but , la star de l'attaque des Reds a presque manqué son match. Il n'a pas réussi à vraiment peser jusqu'à son but consécutif à un cafouillage dans la surface mancunienne (81e). Il faut dire qu'il a quand même marqué sur sa seule réelle occasion.

Firmino (5) : très mobile, il est redescendu très bas pour demander la balle. Un bon exemple pour décrire son match A l'initiative et presque à la conclusion de l'action si Salah avait rentré son tir (40e). C'est notamment grâce à son investissement que Liverpool obtient le corner en amont du but de Salah (80e). Il a été au combat mais l'attaque des Reds a existé seulement pendant le dernier quart d'heure de la partie. Clairement insuffisant même face à des Red Devils en crise.