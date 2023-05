Trophées UNFP 2023 : Brice Samba élu meilleur gardien de la saison

Auteur d’une très grande saison sous le maillot du RC Lens, deuxième de Ligue 1 et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Brice Samba a logiquement été récompensé, ce dimanche soir, lors de la cérémonie des Trophées UNFP 2023. Élu meilleur dernier rempart de la saison 2022-2023, le Franco-Congolais de 29 ans a ainsi devancé Lucas Chevalier (Lille), Gianluigi Donnarumma (PSG), Pau Lopez (OM) et Anthony Lopes (OL).

Avec 15 clean-sheets en 37 matches de Ligue 1, l’ancien gardien de l’Olympique de Marseille a été l’un des grands artisans de la solidité défensive des Sang et Or. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Artésiens, le natif de Linzolo succède ainsi à Gianluigi Donnarumma, portier du PSG. «C’était une très belle soirée. On a fait une saison folle, même si le PSG mérite d’être champion. On a bien fêté le passage en Ligue des Champions et on espère bien représenter la France», a-t-il expliqué après son sacre.

